Команда SberDevices представила ТВ-надстройку «Салют ТВ» с набором различных виртуальных ассистентов, которую разработчик назвал новой операционной системой. Анонс состоялся во время проведения первой технологической конференции Сбера SmartDev.
«Салют ТВ» выделяется прежде всего своей интеллектуальной системой рекомендаций по видео- и аудиоконтенту. С ее помощью можно получать доступ к заинтересовавшим пользователя сервисам экосистемы Сбера.
В систему «Салют ТВ» входит семейство виртуальных ассистентов, которые помогают управлять устройствами и приложениями прямо с телевизора. Эта же надстройка помогает показывать ТВ-каналы, которые можно смотреть даже без Wi-Fi. Ассистенты допускают автоматическую настройку и способны подстраиваться под предпочтения пользователя.
Среди доступных в «Салют ТВ» ассистентов названы такие приложения, как «Афина» и «Джой». Они «придут на помощь, если нужно, например, заказать продукты или получить ответ на какой-нибудь вопрос». Консьерж-сервис «Дуэт» позволяет сделать запись в салон красоты или поликлинику. Ассистенты также могут управлять устройствами умного дома от Sber.
«Операционная система» «Салют ТВ» полностью адаптирована под голосовое управление; управлять можно также с помощью пульта.
Сбер предлагает собственный маркетплейс смартапов SmartMarket. В его каталоге представлены игры (головоломки, аркады и спортивные симуляторы), стриминговые сервисы (в том числе Okko для просмотра фильмов, СберЗвук для прослушивания музыки, приложение «Самокат» для заказа продуктов и пр.).
Вместе с сервисом облачного гейминга SberPlay, который транслирует потоковое видео в HD-качестве на экран телевизора, можно использовать виртуальный геймпад в качестве контроллера. В «Салют ТВ» есть также браузер.
В «Салют ТВ» доступен «Детский режим», который активируется через соответствующее приложение СберСалют и блокирует «взрослый» контент.
Телевизоры под управлением «Салют ТВ» поступят в продажу в июне. В первую очередь, это будут UHD-телевизоры с диагоналями экрана от 43" до 75" брендов Hyundai и BBK. Чуть позже появятся FullHD-телевизоры диагональю от 24" до 43".
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