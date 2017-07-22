РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

SberDevices представил ОС Салют ТВ для телевизоров с набором виртуальных ассистентов

20 мая 2021, 15:10




Команда SberDevices представила ТВ-надстройку «Салют ТВ» с набором различных виртуальных ассистентов, которую разработчик назвал новой операционной системой. Анонс состоялся во время проведения первой технологической конференции Сбера SmartDev.

«Салют ТВ» выделяется прежде всего своей интеллектуальной системой рекомендаций по видео- и аудиоконтенту. С ее помощью можно получать доступ к заинтересовавшим пользователя сервисам экосистемы Сбера.

SberDevices представил ТВ-надстройку «Салют ТВ» с набором различных виртуальных ассистентов


В систему «Салют ТВ» входит семейство виртуальных ассистентов, которые помогают управлять устройствами и приложениями прямо с телевизора. Эта же надстройка помогает показывать ТВ-каналы, которые можно смотреть даже без Wi-Fi. Ассистенты допускают автоматическую настройку и способны подстраиваться под предпочтения пользователя.

SberDevices представил ТВ-надстройку «Салют ТВ» с набором различных виртуальных ассистентов


Среди доступных в «Салют ТВ» ассистентов названы такие приложения, как «Афина» и «Джой». Они «придут на помощь, если нужно, например, заказать продукты или получить ответ на какой-нибудь вопрос». Консьерж-сервис «Дуэт» позволяет сделать запись в салон красоты или поликлинику. Ассистенты также могут управлять устройствами умного дома от Sber.

«Операционная система» «Салют ТВ» полностью адаптирована под голосовое управление; управлять можно также с помощью пульта.

Сбер предлагает собственный маркетплейс смартапов SmartMarket. В его каталоге представлены игры (головоломки, аркады и спортивные симуляторы), стриминговые сервисы (в том числе Okko для просмотра фильмов, СберЗвук для прослушивания музыки, приложение «Самокат» для заказа продуктов и пр.).

Вместе с сервисом облачного гейминга SberPlay, который транслирует потоковое видео в HD-качестве на экран телевизора, можно использовать виртуальный геймпад в качестве контроллера. В «Салют ТВ» есть также браузер.

В «Салют ТВ» доступен «Детский режим», который активируется через соответствующее приложение СберСалют и блокирует «взрослый» контент.

Телевизоры под управлением «Салют ТВ» поступят в продажу в июне. В первую очередь, это будут UHD-телевизоры с диагоналями экрана от 43" до 75" брендов Hyundai и BBK. Чуть позже появятся FullHD-телевизоры диагональю от 24" до 43".



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Патент AMD раскрыл базовые технологии FidelityFX Super Resolution
  • Анонс Google Android 12: смартфоны Samsung не получили первую бета-версию ОС
  • Apple пошла на компромисс в области безопасности в Китае
  • О некоторых новинках Android 12 стало известно до начала Google I/O 2021
  • Cloudflare решил снова отказаться от CAPTCHA, как в прошлом году

    • следующая новость
    Phison и Cigent раскрыли детали собственной системы защиты SSD-накопителей

    предыдущая новость
    Western Digital выпустил новые жесткие диски линейки WD Purple Pro

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 мая, 2021

    TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам

    Phison и Cigent раскрыли детали собственной системы защиты SSD-накопителей

    SberDevices представил ОС Салют ТВ для телевизоров с набором виртуальных ассистентов

    Western Digital выпустил новые жесткие диски линейки WD Purple Pro

    Патент AMD раскрыл базовые технологии FidelityFX Super Resolution

    Samsung выпустила 6,6-дюймовый смартфон Galaxy F52 5G «для народа»

    19 мая, 2021

    Выставка IFA Berlin 2021 переносится на 2022 год

    Новые Apple MacBook Pro будут оснащаться чипами Jade C-Chop и Jade C-Die

    Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получились удобными благодаря полуоткрытому дизайну

    Общее число игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49

    QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130

    Intel и QuTech применили контроллер Horse Ridge для управления двумя кубитами квантового компьютера

    Philips представил 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор E-Line 4K Ultra HD

    Анонс Google Android 12: смартфоны Samsung не получили первую бета-версию ОС

    18 мая, 2021

    Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона

    Qualcomm представила чипсет Snapdragon 778G 5G

    Моноблок HP EliteOne 800 G8 AIO оснащен ИИ-системой комфортной гибридной работы

    Google и Seagate создали ИИ-систему для оценки вероятности выхода жестких дисков из строя

    Apple пошла на компромисс в области безопасности в Китае

    Gigabyte обновил прошивку ограничителя майнинга в видеокартах RTX 3060 Rev 2.0

    ССЫЛКИ