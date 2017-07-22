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Phison и Cigent раскрыли детали собственной системы защиты SSD-накопителей

20 мая 2021, 16:16




Компания Phison Electronics, занимающаяся разработкой контроллеров флэш-памяти NAND и решений для хранения данных, и компания Cigent Technology, специализирующаяся на кибербезопасности, обнародовали детали созданной системы защиты. Она применяется в линейке самозащищаемых устройств хранения и предусматривает добавление в прошивку функций защиты от программ-вымогателей, кражи данных и злонамеренных действий.

Новые решения Phison для флэш-памяти NAND поддерживают широкий спектр систем хранения. В их число входят встроенные, потребительские, корпоративные и автомобильные системы Phison Crypto-SSD. Эта линейка дисков предусматривает наличие функции самошифрования с поддержкой TCG. Они были разработаны для прохождения сертификации FIPS 140-3 уровня 2.

Phison и Cigent раскрыли детали патентованной системы защиты SSD-накопителей


Сотрудничество Phison с Cigent расширяет уже созданную архитектуру безопасности E12DC Crypto-SSD. Будут добавлены новые вычислительные возможности, детекторы атак и датчики.

Накопители Cigent Secure SSD первоначально разрабатывались для использования в правительственных учреждениях США и военными. В настоящее время эти изделия стали доступны в коммерческом секторе. Используемые в них микропрограммы кибербезопасности обеспечивают активную защиту данных, которая работает как внутри устройства хранения, так и на уровне программного обеспечения, BIOS и операционной системы.

Твердотельные накопители Cigent Secure способны обнаруживать и отражать атаки программ-вымогателей, автоматически шифруют и скрывают конфиденциальные файлы при выявлении угрозы и включают «безопасные комнаты», которые делают сохраненные данные полностью невидимыми для злоумышленника.

Выпускаемые SSD-накопители Denali и K2 сочетают в себе встроенные функции с постоянной защитой и Windows-агент Cigent D³E. Он добавляет к любому файлу уровень бесшовной многофакторной аутентификации Zero Trust, благодаря которому обеспечивается защита от любых угроз потери или кражи данных.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB. Линейка твердотельных накопителей Gigabyte AORUS Gen4 7000s включает в себя две модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Оба накопителя оснащаются массивным радиатором. При этом даже младшая модель, по заявлениям производителя, способна достигать огромной скорости последовательного чтения в 7000 Мбайт/с. Впечатляют и другие характеристики этих SSD. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison".

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