РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD: степпинг B2 для Ryzen 5000 был связан с логистикой

20 мая 2021, 19:12




Несколько дней назад по сети прошли слухи о готовящемся выпуске новых моделей процессоров AMD Ryzen 5000 с измененным степпингом B2. В то же время, как выяснилось позднее, характеристики новых процессоров, имевших обозначение степпинга B2, практически не отличались от других решений линейки Ryzen 5000. Многим показалось очень странным это.

AMD: степпинг B2 для Ryzen 5000 был связан с логистикой


Речь шла о двух моделях процессоров: 16-ядерном процессоре AMD Ryzen 9 5950XT с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и разгоном до частоты 5,0 ГГц и 6-ядерном процессоре AMD Ryzen 5 5600XT с базовой тактовой частотой 3,7 ГГц и разгоном до 4,6 ГГц. Первый по своим характеристикам был близок к Ryzen 9 5950X, второй очень напоминал Ryzen 5 5600X.

AMD: степпинг B2 для Ryzen 5000 был связан с логистикой


В то же время пользователь Патрик Шур, которому удалось заполучить полную характеристику новых процессоров AMD, отметил, что компания не слишком торопится с выпуском степпинга B2 для процессоров Vermeer.

AMD: степпинг B2 для Ryzen 5000 был связан с логистикой


В ответ на появление недопонимания со стороны пользователей и оценке странностей в программе выпуска AMD сегодня компания наконец дала ответ.

AMD прокомментировала новый степпинг для процессоров Ryzen следующим образом. Она заявила, что введенный ею степпинг действительно не имеет отношения к наращиванию производительности обновленных продуктов. Главной целью появления новых процессоров стало наращивание темпов производства и их доступности для потребителей.

Выпуск процессоров нового степпинга будет развернуто в течение последующих шести месяцев, как заявила AMD. Новые модели будут полностью совместимы с существующими материнскими платами. Необходимость обновления BIOS не предусмотрена.

С начала этого года уже приходило немало слухов, что обновление Ryzen на Zen 3 может выразиться в росте тактовых частот и появлении поддержки DDR5. Но если судить по реальным событиям, слухи так и останутся слухами.

Однако стоит напомнить, что производители оперативной памяти сообщали о поддержке DDR5-решений в конце текущего года на платформах Intel и AMD. Поэтому возможность появления анонса Zen 3+/Zen 4 на AM5 в дополнение к Ryzen 5000XT также сохраняется.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам
  • Ядро Linux поддерживает базовую загрузку процессора Apple M1
  • Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения
  • Samsung разработала 2,5D-технологию упаковки микросхем I-Cube4
  • IBM неожиданно объявила о готовности 2-нм техпроцесса, ожидавшегося только к 2025 году

    • следующая новость
    Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой

    предыдущая новость
    TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 мая, 2021

    Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой

    AMD: степпинг B2 для Ryzen 5000 был связан с логистикой

    TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам

    Phison и Cigent раскрыли детали собственной системы защиты SSD-накопителей

    SberDevices представил ОС Салют ТВ для телевизоров с набором виртуальных ассистентов

    Western Digital выпустил новые жесткие диски линейки WD Purple Pro

    Патент AMD раскрыл базовые технологии FidelityFX Super Resolution

    Samsung выпустила 6,6-дюймовый смартфон Galaxy F52 5G «для народа»

    19 мая, 2021

    Выставка IFA Berlin 2021 переносится на 2022 год

    Новые Apple MacBook Pro будут оснащаться чипами Jade C-Chop и Jade C-Die

    Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получились удобными благодаря полуоткрытому дизайну

    Общее число игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49

    QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130

    Intel и QuTech применили контроллер Horse Ridge для управления двумя кубитами квантового компьютера

    Philips представил 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор E-Line 4K Ultra HD

    Анонс Google Android 12: смартфоны Samsung не получили первую бета-версию ОС

    18 мая, 2021

    Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона

    Qualcomm представила чипсет Snapdragon 778G 5G

    Моноблок HP EliteOne 800 G8 AIO оснащен ИИ-системой комфортной гибридной работы

    Google и Seagate создали ИИ-систему для оценки вероятности выхода жестких дисков из строя

    ССЫЛКИ