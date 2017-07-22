Несколько дней назад по сети прошли слухи о готовящемся выпуске новых моделей процессоров AMD Ryzen 5000 с измененным степпингом B2. В то же время, как выяснилось позднее, характеристики новых процессоров, имевших обозначение степпинга B2, практически не отличались от других решений линейки Ryzen 5000. Многим показалось очень странным это.
Речь шла о двух моделях процессоров: 16-ядерном процессоре AMD Ryzen 9 5950XT с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и разгоном до частоты 5,0 ГГц и 6-ядерном процессоре AMD Ryzen 5 5600XT с базовой тактовой частотой 3,7 ГГц и разгоном до 4,6 ГГц. Первый по своим характеристикам был близок к Ryzen 9 5950X, второй очень напоминал Ryzen 5 5600X.
В то же время пользователь Патрик Шур, которому удалось заполучить полную характеристику новых процессоров AMD, отметил, что компания не слишком торопится с выпуском степпинга B2 для процессоров Vermeer.
В ответ на появление недопонимания со стороны пользователей и оценке странностей в программе выпуска AMD сегодня компания наконец дала ответ.
AMD прокомментировала новый степпинг для процессоров Ryzen следующим образом. Она заявила, что введенный ею степпинг действительно не имеет отношения к наращиванию производительности обновленных продуктов. Главной целью появления новых процессоров стало наращивание темпов производства и их доступности для потребителей.
Выпуск процессоров нового степпинга будет развернуто в течение последующих шести месяцев, как заявила AMD. Новые модели будут полностью совместимы с существующими материнскими платами. Необходимость обновления BIOS не предусмотрена.
С начала этого года уже приходило немало слухов, что обновление Ryzen на Zen 3 может выразиться в росте тактовых частот и появлении поддержки DDR5. Но если судить по реальным событиям, слухи так и останутся слухами.
Однако стоит напомнить, что производители оперативной памяти сообщали о поддержке DDR5-решений в конце текущего года на платформах Intel и AMD. Поэтому возможность появления анонса Zen 3+/Zen 4 на AM5 в дополнение к Ryzen 5000XT также сохраняется.
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