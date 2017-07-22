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Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой

20 мая 2021, 21:15




Компания SberDevices объявила о выпуске ТВ-медиацентра SberBox Top, оснащенного умной камерой с возможностью совершать видеозвонки. Устройство позволяет смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять умным домом и даже заниматься спортом.

Весь арсенал доступных функций реализован в SberBox Top благодаря виртуальным ассистентам «Салют», которые встречаются во всех умных устройствах Сбера. SberBox Top объединяет в себе преимущества ТВ-приставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal.

Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой


Главная функция SberBox Top - это работа как медиаприставка и умная колонка в no-screen режиме (при выключенном телевизоре). Ассистенты «Салют» помогают отвечать на вопросы, могут поддержать простой разговор, сообщить прогноз погоды и курсы валют, послушать музыку, показать таймер, управлять умным домом. Консьерж-сервис «Дуэт» помогает записаться в салон красоты или в поликлинику.

Интересный вариант применения SberBox Top в качестве классической ТВ-приставки. Она позволяет превратить телевизор с HDMI-входом в смарт-дисплей. Для просмотра предлагается мультимедийный сервис Okko, а также 240+ телеканалов через сервис «Смотрёшка».

Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой


Новый девайс обладает мультимодальностью. Управлять гаджетом можно разными способами: с помощью пульта, голоса или жестами. Голосовой интерфейс поддерживает near-field (через пульт) и far-field (на расстоянии) модели общения. Во втором варианте общаться можно из любой точки комнаты, причем AI-камера с умным фокусом способна отслеживать говорящего, поэтому его хорошо видно из любой точки помещения.

Звонки через SberBox Top работают на базе сервисов Telegram и Jazz by Sber. Второй вариант позволяет проводить видеовстречи с участием до 100 человек с возможностью синхронного прослушивания музыки и просмотра видео в интернете.

AI-камера помогает проводить спортивные тренировки с интерактивными приложениями для фитнеса и йоги. Она умеет считывать положение тела и отслеживать правильность выполнения упражнений, отображая прогресс на экране в режиме реального времени. Упражнения йоги доступны через приложение Zenia, помогающее контролировать правильность выполнения асан.

Игровой сервис SberPlay открывает доступ к современным играм с требовательной графикой. SberPlay транслирует их потоковое видео в HD-качестве на SberBox Top. В качестве контроллера можно использовать телефон. В пакете доступна игра BeatDancer, позволяющая превратить гостиную в танцпол с дополненной реальностью и устроить танцевальные соревнования с друзьями в режиме «Турнир».

Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой


В комплект SberBox Top входят устройство, пульт и батарейки, джойстики. Дизайн устройства создавался совместно с дизайн-хаусом NotAnotherOne. Электронная часть устройства является собственной разработкой SberDevices, с технологической точки зрения она родственна SberPortal.

Стоимость SberBox Top составляет 14 990 рублей.



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