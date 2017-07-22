Компания HP представила новые игровые продукты: ноутбуки OMEN 16 и OMEN 17, монитор OMEN 25i, ноутбук Victus by HP 16. Объявлено также о запуске новой линейки игровых компьютеров нового поколения под брендом Victus by HP, рассчитанных на массовой рынок.
Ноутбуки OMEN 16 и OMEN 17
HP обещает высокую производительность и яркую графику за счет оснащения ноутбуков графическими видеокартами вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт буферной видеопамяти или графикой AMD RDNA 2.
Аппаратная вычислительная начинка новых ноутбуков выстроена на базе мобильных процессоров Intel Core i7-11800H4 или AMD Ryzen 9 5900HX5 с объемом оперативной памяти DDR4 (3200 МГц) до 32 Гбайт и до четырех SSD-накопителей PCIe 4-го поколения емкостью 1 Тбайт или до двух PCIe SSD-накопителей объемом 1 Тбайт с возможностью настройки конфигурации RAID 6.
В моделях используется IPS-дисплей с эффектом погружения. Этот уровень обеспечивается за счет высокого разрешения вплоть до QHD с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 3 мс и 100% охватом цветового пространства sRGB. Яркие визуальные эффекты доступны и на клавиатуре, которая оснащена RGB-подсветкой для каждой клавиши.
HP обещает высокое качество игрового процесса на уровне настольных ПК даже для самых ресурсоемких игр. Источник этих достижений - дискретная графика с максимальным энергопотреблением видеокарты (TGP) до 165 Вт.
Эффективное управление тепловым режимом обеспечивается за счет применения технологии OMEN Tempest Cooling с функцией Dynamic Power. Системы оснащаются вентиляторами с удвоенным количеством лопастей, которые в 2,5 раза тоньше, чем в OMEN 157. В результате удается добиться снижения температуры, например, на поверхности клавиатуры на 5°C по сравнению с предыдущим поколением.
OMEN 17 - первая модель в линейке OMEN by HP, которая может оснащаться оптико-механической клавиатурой с точными тактильными ощущениями при ходе клавиш всего 1,7 мм и времени отклика 0,2 мс.
Емкость аккумулятора выросла с 52,5 до 83 Вт*ч, что обеспечивает до 9 часов автономной работы. HP отмечает также большие возможности для апгрейда.
Ноутбук OMEN 16 поступит в продажу в России в июле 2021 года по цене от 99 990 рублей, OMEN 17 - по цене от 119 990 рублей.
Монитор OMEN 25i
OMEN 25i Gaming Monitor стал первым игровым монитором в игровой линейке OMEN, оснащенным технологией HP Eye Ease. Получен сертификат Eyesafe от TÜVRheinlan. Эта мера призвана защитить зрение во время длительных игровых сессий.
Как сообщает HP, аппаратное решение с низким уровнем синего излучения встроено непосредственно в дисплей. HP удалось найти решение, при котором нет необходимости настраивать параметры вручную, при этом не возникает проблем с точностью цветопередачи в результате 30% сокращения излучения в синем спектре по сравнению со стандартным ЖК-дисплеем.
Новый монитор дает четкое изображение благодаря частоте обновления 165 Гц и времени отклика 1 мс в режиме overdrive. Он совместим с технологиями AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC, обеспечивая низкую задержку с широким диапазоном адаптивной частоты обновления.
Применяемая IPS-матрица воспроизводит цветовую гамму в 8-битном диапазоне, соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400, предлагает 90% воспроизведение цветового пространства DCI-P3 и яркость 400 нит.
Игровой монитор OMEN 25i поступит в продажу в августе 2021.
Новый игровой бренд Victus by HP
HP объявила о запуске нового игрового бренда Victus by HP. Он рассчитан на геймеров начального уровня. По замыслу, новый бренд Victus by HP будет родственен уже существующему OMEN by HP, становясь для него подготовительной базой. Бренд Victus by HP призван познакомить начинающих игроков с игровым процессом и правилам комплектации мощных игровых систем. Как обещает HP, Victus by HP призван обеспечить пользователям удовольствие от игры, независимо от их опыта или жанровых предпочтений.
Игровые компьютеры нового поколения Victus by HP
Первой моделью новой линейки Victus by HP стал ноутбук Victus by HP 16. HP выделяет его мощность и компактность.
Модель Victus by HP 16 имеет 16-дюймовый дисплей с разрешением QHD и частотой обновления до 165 Гц. Высокая скорость отклика обеспечивается за счет мобильного процессора - Intel Core i7-11800H4 или AMD Ryzen 7 5800H5. Память - до 32 Гбайт типа DDR4 с частотой 3200 МГц. Дискретная графика - NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 Гбайт буферной видеопамяти или AMD Radeon RX 5500M.
Система хранения Victus by HP 16 выстроена на базе SSD-накопителя PCIe 4-поколения емкостью до 1 Тбайт или двух SSD-накопителей с поддержкой конфигурации RAID 6. Опционально может быть также установлена память Intel Optane.
Производитель отмечает использование эффективной системы охлаждения с широкими вентиляционными отверстиями на задней поверхности корпуса. В конструкции проложены четыре тепловые трубки, которые помогают охлаждать устройство.
Модель Victus by HP 16 поступит в продажу в июле 2021 года по цене от 70 990 рублей.
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