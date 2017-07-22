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Chuwi предложила яркие скидки в честь выпуска ноутбука CoreBook X

21 мая 2021, 11:30


На правах рекламы.

Китайская компания Chuwi выпустила ноутбук CoreBook X, оснащенный 14-дюймовым дисплеем и процессором Intel Core i5 восьмого поколения. Продажи модели начнутся 31 мая по цене 539 долларов (39 700 руб.). До их начала компания объявила о начале приема предварительных заказов и ярких скидках в честь выпуска ноутбука CoreBook X. Принять участие в рекламных акциях могут все желающие.

Chuwi предложила яркие скидки в честь выпуска ноутбука CoreBook X


CoreBook X выделяется эффектным дизайном. Его металлический корпус имеет толщину 20,6 мм и весит всего 1,5 кг. Ноутбук оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K и 100% передачей палитры sRGB. Уникальное соотношение сторон 3:2 обеспечивает рост площади под контент на 18% по сравнению с традиционным дисплеем.

Chuwi предложила яркие скидки в честь выпуска ноутбука CoreBook X


С аппаратной точки зрения новый Chuwi CoreBook X оснащен процессором Intel Core i5-8259U 8-го поколения с тактовой частотой до 3,8 ГГц. Имеется 8 Гбайт высокоскоростной памяти DDR4, твердотельный накопитель на 512 Гбайт с поддержкой функции расширения памяти, клавиатура с подсветкой и аккумулятор мощностью 46,2 Вт*ч с длительным сроком службы.

До начала продаж Chuwi запустила на сайте несколько рекламных акций: «Собирайте лайки и наслаждайтесь скидками», «Выиграйте CoreBook X бесплатно» и другие. Покупатели CoreBook X, принявшие в них участие, получат дополнительно один год гарантии послепродажного обслуживания.

Chuwi предложила яркие скидки в честь выпуска ноутбука CoreBook X


«Собирайте лайки и получайте скидки»

С 18 по 31 мая пользователи могут принять участие в акции, оформив подписку по электронной почте на сайте. Для участия каждый желающий может нажимать на кнопку «Нравится» до пяти раз в день. Чем больше нажатий удастся сделать, тем больше получится скидка.

Новостью можно делиться и приглашать друзей к участию. Когда общее количество отметок «Нравится», проставленных во всем мире, достигнет 100 000, пользователи, принявшие участие в акции, получат купон на скидку в размере 70 долларов (5200 руб.) и сумку для ноутбука стоимостью 20 долларов (1400 руб.). Общая сумма скидки составит 90 долларов (6600 руб.).

«Достигни цель и прими участие в лотерее Gleam, чтобы выиграть 2 CoreBook Xs бесплатно»

На странице CoreBook X также проводится лотерея Giveaway. Все желающие могут получить шанс бесплатно выиграть ноутбук CoreBook X. Система автоматически выберет двух счастливых победителей в этой акции.

Chuwi предложила яркие скидки в честь выпуска ноутбука CoreBook X


Страница предварительных продаж CoreBook X была запущена 20 мая 2021 года. Официальные поставки CoreBook X начнутся 3 июня.

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