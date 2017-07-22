Аналитик Стив Хеммерстоффер, известный под ником OnLeaks, опубликовал CAD-рендеры смартфона Google Pixel 6 Pro, который компания собирается выпустить в скором будущем. Ранее на прошлой неделе другой популярный поставщик слухов Джон Проссер поделился аналогичными рендерами Google Pixel 6.
Теперь появилась возможность для их сравнения. По слухам, модели должны были появиться в продаже еще в марте, но этого не произошло до сих пор.
Новые изображения Google Pixel 6 Pro позволяют убедиться, что AMOLED-дисплей будущего смартфона окажется изогнутым. Размер экрана составляет 6,67 дюйма. Однако по картинке пока невозможно определить, насколько высокую частоту обновления он поддерживает.
AMOLED-дисплей позволяет разместить подэкранный сканер отпечатка пальца, чем Google успешно и воспользовалась. Рамки лицевой панели и компактный вырез круглой формы под селфи-камеру Pixel 6 Pro дают возможность добиться высокого соотношения площади экрана к лицевой панели.
Google Pixel 6 Pro получит размеры 163,9х75,8х8,9 мм. Его толщина увеличивает в районе выступа камеры и составляет 11,5 мм.
Задняя панель смартфона имеет трехцветный дизайн. Модуль камер находится в верхней части корпуса и расположен под горизонтальной полосой. Можно разглядеть основную широкоугольную камеру, перескопический телеобъектив, какую-то неизвестную камеру (скорее всего, ультраширокоугольную), светодиодную вспышку и несколько датчиков. Исходя из этого набора, можно заявить, что Pixel 6 Pro станет первым смартфоном Google с перископной оптикой.
Ожидается, что Google Pixel 6 Pro будет оснащен стереодинамиками. Он получит поддержку беспроводной зарядки. Слот для SIM-карты, похоже, смещен к левому краю.
Большой интерес вызывает чипсет нового смартфона. По слухам, серия Pixel 6 будет оснащаться SoC, изготовленной по индивидуальному заказу Google. Отсутствие полной ясности по этому вопросу ведет к тому, что в настоящий момент не удается выбрать нишу, в которой планируется продавать смартфон: флагманское устройство или устройство верхнего среднего уровня.
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