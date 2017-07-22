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Huawei получил патент на метод автоматической парковки с сенсорным управлением

21 мая 2021, 15:01




Китайская компания Huawei подал патентную заявку на «способ и устройство автоматической парковки». В документе дается описание элементов этой системы, как они должны взаимодействовать друг с другом, чтобы обеспечить удобную парковку автомобиля.

Если рассматривать в общем, бортовая система создаст виртуальную карту места парковки с видом сверху, которая будет отображаться на центральной панели управления. Изучив полученную карту, пользователь сможет выбрать место для парковки и, используя сенсорное управление, произвести виртуальное перемещение автомобиля на любое из доступных мест. Система сама выстроит план дальнейших действий. Убедившись в том, что предлагаемый метод пригоден, пользователь выдает подтверждение, и система осуществит фактическую парковку автомобиля автоматически.

Huawei получила патент на метод автоматической парковки с сенсорным управлением


Для правильной работы такой системы потребуется несколько камер кругового обзора. Сама система состоит из нескольких модулей. Первый модуль служит для построения плана территории парковки. Второй призван собрать воедино необходимые действия по маневрированию и выстроить из них план действий с видом сверху. Третий модуль отвечает за отображения самого процесса, а четвертый - за расчеты, необходимые для выполнения элементов маневра при осуществлении парковки.

Несколько месяцев назад компания Huawei уже подавала патентную заявку, где описывался метод управления транспортным средством. В этом документе объяснялось, как осуществляется навигация, и имелось описание самого устройства. Система также отвечала за организацию взаимодействия между различными технологиями, используемыми для интеллектуального вождения.

Применяемый метод навигации предусматривает сбор снимков с нескольких камер, расчет точной информации о местонахождении и необходимых перемещениях транспортного средства.



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