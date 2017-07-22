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Захватывающая съемка прожига Intel Core i5-11400 при работе без кулера

21 мая 2021, 18:13




Известный фотограф Фрицченс Фриц (Fritzchens Fritz) продолжает удивлять своими замечательными снимками кристаллов новейших процессоров и чипов. На этот раз он показал, как работает современный процессор, лишенный тепловой защиты.

В этой съемке принимал участие процессор Intel Core i5-11400 Rocket Lake, который был запущен в работу без какого-либо оснащения тепловой защиты. При съемках использовалась тепловизионная камера, которая снимала то, что происходит внутри кремния.

Захватывающая съемка прожига Intel Core i5-11400 при работе без кулера


Отметим, что процессоры Rocket Lake имеют достаточно высокое энерговыделение, поэтому при любой настройке их нельзя запускать в работу без использования системы охлаждения.

Чтобы обойти ограничение, Фриц внес существенные изменения в настройку процессора, которые обеспечили его работу в течение некоторого времени.

Захватывающая съемка прожига Intel Core i5-11400 при работе без кулера


В первую очередь, Фриц отключил графический процессор (iGPU), поддержку расширения команд x86 (AVX) и технологию HyperThreading. Он также установил постоянную рабочую тактовую частоту на уровне 800 МГц, задал смещение VCCSA (IMC/System Agent) на -0,200 мВ, а также понизил тактовую частоту памяти до DDR4-1333.

В результате процессор смог проработать определенное время, а Фриц сумел провести некоторые тесты без кулера. Все это время тепловизионная камера фиксировала, как работает процессор.



Тепловизионная камера уловила момент загрузки ядра процессора. На видео можно наблюдать своего рода всплески в области ядра. Температура постепенно повышалась, и горячее ядро стало заметно выделяться на фоне остальной матрицы.

Через некоторое время процессор «сгорел» (пришел в негодность), как и следовало ожидать в силу запуска без тепловой защиты. В то же время Фрицу удалось показать, что конструкция Rocket Lake способна выжить довольно продолжительное время без охлаждения.



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