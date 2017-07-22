Известный фотограф Фрицченс Фриц (Fritzchens Fritz) продолжает удивлять своими замечательными снимками кристаллов новейших процессоров и чипов. На этот раз он показал, как работает современный процессор, лишенный тепловой защиты.
В этой съемке принимал участие процессор Intel Core i5-11400 Rocket Lake, который был запущен в работу без какого-либо оснащения тепловой защиты. При съемках использовалась тепловизионная камера, которая снимала то, что происходит внутри кремния.
Отметим, что процессоры Rocket Lake имеют достаточно высокое энерговыделение, поэтому при любой настройке их нельзя запускать в работу без использования системы охлаждения.
Чтобы обойти ограничение, Фриц внес существенные изменения в настройку процессора, которые обеспечили его работу в течение некоторого времени.
В первую очередь, Фриц отключил графический процессор (iGPU), поддержку расширения команд x86 (AVX) и технологию HyperThreading. Он также установил постоянную рабочую тактовую частоту на уровне 800 МГц, задал смещение VCCSA (IMC/System Agent) на -0,200 мВ, а также понизил тактовую частоту памяти до DDR4-1333.
В результате процессор смог проработать определенное время, а Фриц сумел провести некоторые тесты без кулера. Все это время тепловизионная камера фиксировала, как работает процессор.
Тепловизионная камера уловила момент загрузки ядра процессора. На видео можно наблюдать своего рода всплески в области ядра. Температура постепенно повышалась, и горячее ядро стало заметно выделяться на фоне остальной матрицы.
Через некоторое время процессор «сгорел» (пришел в негодность), как и следовало ожидать в силу запуска без тепловой защиты. В то же время Фрицу удалось показать, что конструкция Rocket Lake способна выжить довольно продолжительное время без охлаждения.
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