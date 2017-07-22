Генеральный директор Apple Тим Кук даст сегодня (21/05) показания в суде, которые помогут пролить больше света на проблему, возникшую после выдвинутых против компании обвинений в монополизации рынка игровых программ. По сути речь идет о том, что реальные масштабы игрового рынка Apple несоразмерны с теми, которые указывал Стив Джобс 13 лат назад при создании магазина приложений AppStore. Истцом в судебном разбирательстве выступает компания Epic Games, разработчик популярной видеоигры Fortnite.
Epic Games пытается опротестовать комиссионный сбор в размере от 15 до 30%, который Apple взимает с нее как с разработчика игры, получая, по мнению Epic Games, гигантскую прибыль, не соразмерную вкладу.
Конфликт между Apple и Epic Games возник после того, когда Epic Games нарушил правила магазина приложений и создал для игроков Fortnite собственную платформу для оплаты покупок внутри приложения. Это было сделано с целью обойти 30% комиссию, взимаемую Apple ранее за подобные платежи. В ответ Apple удалила игру из магазина приложений, ссылаясь на нарушение правил.
Интерес к судебному слушанию подогревает заявление некоторых отраслевых экспертов, которые подсчитали, что Apple могла выручить от продаж игры Fortnite более 350 млн долларов. Со своей стороны, Epic оспаривает в суде огромные комиссионные, которые Apple получает от разработчиков приложений, и обвиняет Apple в монополизации рынка.
Судья первой инстанции разрешил Тиму Куку первым выйти на трибуну и высказать аргументы в свою защиту. Это должно произойти сегодня, в пятницу 21/05. В будущий понедельник должен выступить представитель Epic, который собирается представить полный пакет материалов по обвинению.
В ходе продолжающегося судебного процесса между Epic Games и Apple уже было сделано множество разоблачений.
Как сообщает Bloomberg, Майкл Шмид, руководитель отдела развития игрового бизнеса Apple App Store, заявил, что в 2018 году, за два года до удаления Fortnite из App Store, которое произошло в 2020 году, комиссионные Apple составили 100 млн долларов. В то же время, когда его попросили ответить на вопрос, заработала ли Apple на этой игре более 200 млн долларов за все время продаж, Шмид ответил, что для него было бы некорректно отвечать на такой вопрос.
Новый захватывающий поворот в разбирательстве возник после того, когда защита Apple высказала предположение, что Epic Games выступает фактически подставным лицом в разбирательстве, а фактически за этим иском может стоять Microsoft. Apple высказала подозрение, что между Epic Games и Microsoft может существовать потенциальный сговор против Apple на время данного судебного разбирательства.
Такое подозрение было высказано, когда в суде выступила Лори Райт, вице-президент Microsoft по развитию бизнеса Xbox. Она была приглашена со стороны Epic для дачи показаний и оценки рыночной ситуации. В ответ Apple заявила, что считает Лори Райт «подставным лицом» в суде и просит считать ее оценку личным, необъективным мнением, и поэтому признать показания недействительными. «Разумный наблюдатель может задаться вопросом, не выступает ли Epic троянским конем Microsoft?», - заявила Apple.
Apple обратила внимание, что Microsoft не раскрыла ни одного из документов, на основе которых Райт давала показания. Apple также заявила, что все заявления вице-президента Microsoft о прибыли и убытках ничем не доказаны, а Microsoft намеренно избегает раскрытия какой-либо информации о себе в суде.
Более того, было высказано предположение, что именно Microsoft собиралась судиться с Apple по вопросу закрытости App Store и iOS, но не пошла на такой шаг, потому что не было полной уверенности относительно реакции со стороны Закона и общественного мнения. Поэтому Microsoft якобы заключила сделку с Epic Games, чтобы разработчик Fortnite мог стать публичным лицом в споре.
Кроме того, указывается на то, что Microsoft начала призывать антимонопольных регуляторов к инициализации процедуры оценки доли рынка Mac, в то время как продажи Windows стали стагнировать.
Эксперты отмечают, что какое бы решение ни принял суд по этому спору, оно будет иметь далеко идущие последствия для всего сообщества мобильных устройств и программного обеспечения.
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