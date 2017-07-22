РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X

21 мая 2021, 20:32




Компания BIOSTAR объявила о выпуске новых модулей памяти DDR4 RGB серии Gaming X. Новые продукты доработаны с учетом использования под задачи гейминга и создания контента. Со слов производителя, они могут отлично зарекомендовать себя также в бизнес-сегменте, отличаясь улучшенной производительностью и надежностью.

BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X


BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X


В продажу поступят одно- и двух-модульные наборы. Одномодульный набор содержит одну планку памяти DDR4 RGB Gaming X емкостью 8 Гбайт; двухмодульный - две соответствующие планки памяти.

BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X


При покупке можно выбирать модели с нужной базовой частотой (от 3200 МГц до 3600 МГц). Со слов производителя, память без всяких ограничений можно разгонять до частоты 4000 МГц, принимая во внимание ее высокую надежность,

Со слов BIOSTAR, новые модули памяти подходят для оснащения совместимых систем Intel или AMD. Есть сертифицированные BIOSTAR микросхемы памяти DDR4 OC, которые отличаются повышенной производительностью и надежностью.

BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X


Новые модули поддерживают управление RGB-подсветкой через соответствующую утилиту BIOSTAR. Она позволяет настраивать работу памяти под любимые цвета и узоры освещения, задавая нужную программу подсветки.

BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Intel и QuTech применили контроллер Horse Ridge для управления двумя кубитами квантового компьютера
  • CORSAIR поднимет максимальную емкость DDR5-6400 в четыре раза выше DDR4-3200
  • Samsung выпустил первый в мире модуль памяти с поддержкой стандарта CXL Interconnect
  • TSMC запланировал выпуск 5-нм чипов для Bitmain ASIC в 3 кв. 2021 года
  • Контроллеры Alder Lake будут поддерживать несколько режимов доступа к DDR4 и DDR5

    • предыдущая новость
    Тим Кук готов опровегнуть обвинения против Apple со стороны Epic Games

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Огромные скидки с Bobkeys: подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro OEM за 1027р, Office - 2192р Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Большая распродажа BOBkeys Лучшая видеокарта для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 мая, 2021

    BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X

    Тим Кук готов опровегнуть обвинения против Apple со стороны Epic Games

    Захватывающая съемка прожига Intel Core i5-11400 при работе без кулера

    Huawei получил патент на метод автоматической парковки с сенсорным управлением

    Новые CAD-рендеры Google Pixel 6 Pro раскрыли особенности дизайна

    Chuwi предложила яркие скидки в честь выпуска ноутбука CoreBook X

    HP представил игровые ноутбуки OMEN 16 и OMEN 17, монитор OMEN 25i, ноутбук Victus by HP 16

    20 мая, 2021

    Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой

    AMD: степпинг B2 для Ryzen 5000 был связан с логистикой

    TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам

    Phison и Cigent раскрыли детали собственной системы защиты SSD-накопителей

    SberDevices представил ОС Салют ТВ для телевизоров с набором виртуальных ассистентов

    Western Digital выпустил новые жесткие диски линейки WD Purple Pro

    Патент AMD раскрыл базовые технологии FidelityFX Super Resolution

    Samsung выпустила 6,6-дюймовый смартфон Galaxy F52 5G «для народа»

    19 мая, 2021

    Выставка IFA Berlin 2021 переносится на 2022 год

    Новые Apple MacBook Pro будут оснащаться чипами Jade C-Chop и Jade C-Die

    Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получились удобными благодаря полуоткрытому дизайну

    Общее число игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49

    QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130

    ССЫЛКИ