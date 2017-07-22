Компания BIOSTAR объявила о выпуске новых модулей памяти DDR4 RGB серии Gaming X. Новые продукты доработаны с учетом использования под задачи гейминга и создания контента. Со слов производителя, они могут отлично зарекомендовать себя также в бизнес-сегменте, отличаясь улучшенной производительностью и надежностью.
В продажу поступят одно- и двух-модульные наборы. Одномодульный набор содержит одну планку памяти DDR4 RGB Gaming X емкостью 8 Гбайт; двухмодульный - две соответствующие планки памяти.
При покупке можно выбирать модели с нужной базовой частотой (от 3200 МГц до 3600 МГц). Со слов производителя, память без всяких ограничений можно разгонять до частоты 4000 МГц, принимая во внимание ее высокую надежность,
Со слов BIOSTAR, новые модули памяти подходят для оснащения совместимых систем Intel или AMD. Есть сертифицированные BIOSTAR микросхемы памяти DDR4 OC, которые отличаются повышенной производительностью и надежностью.
Новые модули поддерживают управление RGB-подсветкой через соответствующую утилиту BIOSTAR. Она позволяет настраивать работу памяти под любимые цвета и узоры освещения, задавая нужную программу подсветки.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".