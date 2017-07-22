Как сообщает пользователь ExecutableFix, известный своими достоверными слухами об AMD и NVIDIA, сокет AM5 следующего поколения, который собирается выпустить AMD, не получит традиционное контактное крепление в виде ножек. Взамен AMD планирует использовать для настольных систем массового рынка другой тип установки - Land Grid Array (LGA).
Главной особенностью LGA является использование взамен ножек матрицы контактных площадок, которые располагаются на корпусе микросхемы. Контакт с таким разъемом формируется со стороны материнской платы и представляет собой массив подпружиненных контактных ножек.
Необходимость перехода на новый тип разъема связан со множеством причин. Первая - это рост количества выводов у процессора. Вторая - относительная хрупкость ножек и их нередкие поломки во время транспортировки. Но пожалуй, самая главная причина - это рост потребляемой энергии, который способен вызывать паразитные наводки и паразитные ёмкости между выводами ножек процессора.
Новый тип разъема LGA избавляет от риска поломки ножек при транспортировке плат с уже установленным процессором. Они могут срезаться или надламываться при сильных ударах, встрясках или при неправильном креплении. При использовании LGA выводы располагаются на самой материнской плате, поэтому любые смещения процессора при транспортировке не вызывают серьезных повреждений.
В то же время при переходе на LGA стоимость сокета, устанавливаемого на материнскую плату, возрастает. Поэтому с этим придется считаться в будущем.
Сообщается, что у AMD уже есть опыт эксплуатации разъемов LGA. В 2006 году AMD выпустила платформу Quad FX, в которой использовалась пара LGA для Socket F.
По слухам новый сокет AM5 получит 1718 контактов, что на 18 контактов больше, чем у нового сокета Intel LGA1700 - на нем, как ожидается, будут устанавливаться новые чипы Alder Lake-S 12-го поколения.
Дорожная карта AMD. Источник: MebiuW, VideoCardz.
С переходом на новый тип сокета AMD планирует существенно обновить систему ввода-вывода клиентской настольной платформы. Одно из главных улучшений - переход на поддержку памяти типа DDR5. Ожидается, что процессоры Socket AM5 будут поддерживать двухканальный интерфейс памяти DDR5.
В то же время на сокете AM5 останется поддержка интерфейса PCI-Express версии 4.0, несмотря на слухи о том, что процессоры Alder Lake-S смогут поддерживать также более новый интерфейс PCI-Express 5.0.
Интерес перехода на PCI-Express 5.0 продиктован прежде всего его более высокой производительностью при поддержке видеокарт, но эта особенность пока может не иметь существенного значения. Главная выгода в настоящий момент - это удвоенная скорость передачи данных при поддержке SSD-накопителей M.2 NVMe следующего поколения по сравнению с текущими изделиями, работающими на PCI-Express 4.0.
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