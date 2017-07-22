В сети обнаружились документы на запатентованное дизайнерское решение для складного смартфона Galaxy Z Fold. Патент был ранее получен компанией Samsung. Хотя, возможно, это всего лишь одно из возможных решений, которые прорабатывались в ходе подготовки к выпуску смартфона, оно все равно представляет несомненный интерес, считают эксперты.
Патент описывает серию сенсорных кнопок, которые могут быть установлены при использовании складного форм-фактора. Например, для Galaxy Z Fold.
Речь идет о торцевых сенсорных зонах, представленных в форме кнопок. Они размещены на боковых краях складного смартфона, очень напоминающего Samsung Galaxy Z Fold 2. Кнопки предназначены для различных функций, прежде всего для управления звуком. Они также могут применяться для выполнения любых других операций, например, включения смартфона.
В сети раскрыта только аннотация к патенту. Подробного описания формулы патента и подробных технических деталей в сети нет (или они не были раскрыты).
По мнению экспертов, данные кнопки могут служить не только для переключения, но и как сенсорные элементы управления, чувствительные к оказываемому на них давлению. Такое предположение сделано, исходя из уже существующего пользовательского опыта. Если отказаться от сенсорной составляющей, то такие кнопки могут отрицательно влиять на уже существующие привычки из-за случайных касаний. Это может раздражать и не нравиться пользователям.
Идея сенсорных виртуальных торцевых кнопок не нова. Подобные решения уже встречались в модели HTC U11, где на торцах размещались зоны, чувствительные к оказываемому на них давлению. Samsung также получала патент на аналогичную технологию применения торцевых областей еще в 2018 году, но для стандартного форм-фактора смартфона в виде моноблочного корпуса.
Эксперты задаются вопросом, можно ли ожидать появления подобной особенности в будущем смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3. С одной стороны, эта концепция рассматривалась как актуальная еще для серии Galaxy S, но затем компания отказалась от ее развития и внедрения. По всей видимости, дальнейшее развитие этой концепции маловероятно, но последнее слово остается за Samsung.
Главная причина, которая может сдерживать принятие подобного решения, это недостаточная точность, которой можно добиться при такой конструкции. Она не предоставляет особого преимущества по сравнению с обычной кнопкой.
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