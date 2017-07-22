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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить торцевые сенсорные кнопки

24 мая 2021, 10:43




В сети обнаружились документы на запатентованное дизайнерское решение для складного смартфона Galaxy Z Fold. Патент был ранее получен компанией Samsung. Хотя, возможно, это всего лишь одно из возможных решений, которые прорабатывались в ходе подготовки к выпуску смартфона, оно все равно представляет несомненный интерес, считают эксперты.

Патент описывает серию сенсорных кнопок, которые могут быть установлены при использовании складного форм-фактора. Например, для Galaxy Z Fold.

Раскрыт патент на торцевые сенсорные кнопки управления для складного смартфона Galaxy Z Fold


Речь идет о торцевых сенсорных зонах, представленных в форме кнопок. Они размещены на боковых краях складного смартфона, очень напоминающего Samsung Galaxy Z Fold 2. Кнопки предназначены для различных функций, прежде всего для управления звуком. Они также могут применяться для выполнения любых других операций, например, включения смартфона.

В сети раскрыта только аннотация к патенту. Подробного описания формулы патента и подробных технических деталей в сети нет (или они не были раскрыты).

Раскрыт патент на торцевые сенсорные кнопки управления для складного смартфона Galaxy Z Fold


По мнению экспертов, данные кнопки могут служить не только для переключения, но и как сенсорные элементы управления, чувствительные к оказываемому на них давлению. Такое предположение сделано, исходя из уже существующего пользовательского опыта. Если отказаться от сенсорной составляющей, то такие кнопки могут отрицательно влиять на уже существующие привычки из-за случайных касаний. Это может раздражать и не нравиться пользователям.

Раскрыт патент на торцевые сенсорные кнопки управления для складного смартфона Galaxy Z Fold


Идея сенсорных виртуальных торцевых кнопок не нова. Подобные решения уже встречались в модели HTC U11, где на торцах размещались зоны, чувствительные к оказываемому на них давлению. Samsung также получала патент на аналогичную технологию применения торцевых областей еще в 2018 году, но для стандартного форм-фактора смартфона в виде моноблочного корпуса.

Эксперты задаются вопросом, можно ли ожидать появления подобной особенности в будущем смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3. С одной стороны, эта концепция рассматривалась как актуальная еще для серии Galaxy S, но затем компания отказалась от ее развития и внедрения. По всей видимости, дальнейшее развитие этой концепции маловероятно, но последнее слово остается за Samsung.

Раскрыт патент на торцевые сенсорные кнопки управления для складного смартфона Galaxy Z Fold


Главная причина, которая может сдерживать принятие подобного решения, это недостаточная точность, которой можно добиться при такой конструкции. Она не предоставляет особого преимущества по сравнению с обычной кнопкой.



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