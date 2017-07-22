РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA откажется от поддержки Kepler в своих драйверах после R470

24 мая 2021, 11:13




NVIDIA подтвердила, что готовящийся к выпуску этим летом (в июне-июле) драйвер для видеокарт серии R470 станет последним. Это означает, что видеокарты серии Kepler и соответствующие графические процессоры, которые составляют основную часть продуктовой линейки серии GTX 600 и GTX 700, ждут серьезные изменения.

В настоящее время к этой серию относятся следующие модели видеокарт: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630.

NVIDIA планирует отказаться от поддержки Kepler в своих драйверах после R470


Как отметило издание Phoronix, NVIDIA готова отказаться от развития продуктов на микроархитектуре Kepler, и вполне вероятно, что в скором времени компания прекратит развитие и самих драйверов Kepler. Это может случиться еще до конца года.

NVIDIA планирует отказаться от поддержки Kepler в своих драйверах после R470


Это будет относиться к различным продуктам серий Geforce, Quadro и Tesla. Однако драйверов рабочих станций NVIDIA R470, которые относятся к ведению подразделения долгосрочной поддержки (LTSB), это не коснется. Они будут поддерживаться, как минимум, в течение последующих трех лет.

Микроархитектура Kepler была представлена в 2012 году с выходом серии NVIDIA GTX 600. Она создавалась как платформа для высокопроизводительных вычислений с акцентом на энергоэффективность, программируемость и производительность.

Рост энергоэффективности достигался за счет использования унифицированной тактовой частоты (шейдерные блоки работают на одной частоте с ядром). Уменьшение энергопотребления происходило не только от того, что новая архитектура была энергоэффективнее архитектуры предыдущего поколения, но еще и потому, что унификация тактовой частоты приводила к снижению частоты шейдерных блоков, что в свою очередь серьезно снижало энергопотребление.

Улучшенная программируемость была достигнута за счет введения новой модели обработки текстур, не требовавшей привязки к процессору. Улучшение производительности достигалось за счет внедрения новых контроллеров памяти и шины.

К тому времени, когда NVIDIA окончательно откажется от поддержки соответствующих драйверов, Keplar будет существовать на рынке почти 10 лет. Это заставит большинство пользователей серий 600/700 вплотную заняться апгрейдом оборудования.

NVIDIA планирует отказаться от поддержки Kepler в своих драйверах после R470


Хотя отказ от поддержки драйверов Kepler стал неприятной новостью для пользователей, но этот шаг является все-таки обоснованным. NVIDIA не может бесконечно поддерживать свои устаревшие продукты. Системные ресурсы, которые до сих пор использовались для поддержки Kepler, могут найти более эффективное применение в создании новых продуктов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 сделал мобильный гейминг более доступным
  • Ребрендинг Colorfire с выпуском видеокарт Radeon украсит праздничная лотерея на Bilibili
  • AMD выпустила элитную видеокарту Radeon RX 6800 XT Midnight Black
  • PNY выпустила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 для компактных игровых ПК
  • GIGABYTE выпустила видеокарту GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G с водяным охлаждением

    • следующая новость
    Игровая ОЗУ: 4 совета по выбору

    предыдущая новость
    Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить торцевые сенсорные кнопки

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 мая, 2021

    Huobi Mall и BTC.TOP: Недавнее 50% падение биткоина спровоцировали власти Китая

    Samsung обновил линейку мониторов Smart Monitor

    Acer представил яркий проектор Acer X1328WH с высокой четкостью для дома и офиса

    Snap показал AR-очки Spectular нового поколения за 500 млн долларов

    DJI выпустил дрон RoboMaster Tello Talent для школьников

    Игровая ОЗУ: 4 совета по выбору

    NVIDIA откажется от поддержки Kepler в своих драйверах после R470

    Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить торцевые сенсорные кнопки

    Сокет AMD AM5 типа LGA получит 1718 контактов, поддержку DDR5 и PCIe Gen 4

    21 мая, 2021

    BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X

    Тим Кук готов опровегнуть обвинения против Apple со стороны Epic Games

    Захватывающая съемка прожига Intel Core i5-11400 при работе без кулера

    Huawei получил патент на метод автоматической парковки с сенсорным управлением

    Новые CAD-рендеры Google Pixel 6 Pro раскрыли особенности дизайна

    Chuwi предложила яркие скидки в честь выпуска ноутбука CoreBook X

    HP представил игровые ноутбуки OMEN 16 и OMEN 17, монитор OMEN 25i, ноутбук Victus by HP 16

    20 мая, 2021

    Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой

    AMD: степпинг B2 для Ryzen 5000 был связан с логистикой

    TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам

    Phison и Cigent раскрыли детали собственной системы защиты SSD-накопителей

    ССЫЛКИ