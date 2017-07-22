NVIDIA подтвердила, что готовящийся к выпуску этим летом (в июне-июле) драйвер для видеокарт серии R470 станет последним. Это означает, что видеокарты серии Kepler и соответствующие графические процессоры, которые составляют основную часть продуктовой линейки серии GTX 600 и GTX 700, ждут серьезные изменения.
В настоящее время к этой серию относятся следующие модели видеокарт: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630.
Как отметило издание Phoronix, NVIDIA готова отказаться от развития продуктов на микроархитектуре Kepler, и вполне вероятно, что в скором времени компания прекратит развитие и самих драйверов Kepler. Это может случиться еще до конца года.
Это будет относиться к различным продуктам серий Geforce, Quadro и Tesla. Однако драйверов рабочих станций NVIDIA R470, которые относятся к ведению подразделения долгосрочной поддержки (LTSB), это не коснется. Они будут поддерживаться, как минимум, в течение последующих трех лет.
Микроархитектура Kepler была представлена в 2012 году с выходом серии NVIDIA GTX 600. Она создавалась как платформа для высокопроизводительных вычислений с акцентом на энергоэффективность, программируемость и производительность.
Рост энергоэффективности достигался за счет использования унифицированной тактовой частоты (шейдерные блоки работают на одной частоте с ядром). Уменьшение энергопотребления происходило не только от того, что новая архитектура была энергоэффективнее архитектуры предыдущего поколения, но еще и потому, что унификация тактовой частоты приводила к снижению частоты шейдерных блоков, что в свою очередь серьезно снижало энергопотребление.
Улучшенная программируемость была достигнута за счет введения новой модели обработки текстур, не требовавшей привязки к процессору. Улучшение производительности достигалось за счет внедрения новых контроллеров памяти и шины.
К тому времени, когда NVIDIA окончательно откажется от поддержки соответствующих драйверов, Keplar будет существовать на рынке почти 10 лет. Это заставит большинство пользователей серий 600/700 вплотную заняться апгрейдом оборудования.
Хотя отказ от поддержки драйверов Kepler стал неприятной новостью для пользователей, но этот шаг является все-таки обоснованным. NVIDIA не может бесконечно поддерживать свои устаревшие продукты. Системные ресурсы, которые до сих пор использовались для поддержки Kepler, могут найти более эффективное применение в создании новых продуктов.
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