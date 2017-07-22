Понятие игровая ОЗУ вызывает массу вопросов у специалистов. Оперативная память в принципе в любом компьютере работает на одной и той же основе - она позволяет обрабатывать данные, загружать и передавать файлы. Чем больше ее объем, тем больше операций компьютер может выполнять в определенный промежуток времени. Поэтому говорить о том, что в ПК для геймеров используется какая-то специальная игровая оперативная память, было бы некорректно. С другой стороны, по сравнению с компьютером, который используется для работы или учебы, геймерские устройства имеют разительное отличие. Неудивительно, что в магазинах консультанты изначально спрашивают, для какой цели покупается компьютер - если для компьютерных игр, они предложат более мощные и, соответственно, дорогие модели.
Если у человека компьютер не справляется с нагрузкой, медленно выполняет операции, а ему необходимо установить новую тяжелую программу, имеет смысл приобрести RAM от Micron - память для игр, это будет дешевле, чем покупка нового ПК с улучшенными техническими характеристиками. В зависимости от требований и ожиданий, апгрейд может заключаться как в простой установке дополнительных частей, так и в замене, например, видеокарты. Конечно, цена вопроса в каждом конкретном случае будет различной.
Специалисты crucial.ru дали несколько советов по выбору ОЗУ для игрового компьютера.
Объем зависит от материнской платы
Стандартно в компьютере есть 4 разъема для установки ОЗУ, максимальный объем одного слота - 64 Гб, но, может быть, вам будет достаточно 8, 16 или 32 Гб. При выборе карты необходимо узнать в руководстве к вашему ПК, какой объем поддерживает материнская плата. Кроме того, важно, чтобы сочетались ОЗУ и операционная система: 64-битная ОС потребует больше 3 Гб оперативки.
Типы отличаются размером и частотой
В продаже вы можете найти ОЗУ двух типов: DIMM и So-DIMM. Первый имеет большие габариты и большую частоту, второй - компактный, но имеет меньшую частоту.
Стандарт ОЗУ должен быть современным
Для игрового компьютера оптимальным считается стандарт DDR4. Хотя сейчас во многих компьютерах продолжают устанавливать оперативную память DDR3, все же она уже считается устаревшей, так как новое поколение устройств расширяет возможности для геймеров. Примером удачного выбора станет Crucial Ballistix, модели выпускаются с объемом памяти 16 и 32 Гб.
От частоты напрямую зависит пропускная способность
Последнее поколение ОЗУ - DDR4 - может иметь частоту 2133 до 3200 МГц. Для геймеров лучше, если частота выше, так как в этом случае повышается и пропускная способность.