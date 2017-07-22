Китайская компания DJI, самый известный производитель дронов, выпустил новую модель программируемого дрона RoboMaster Tello Talent. Особенность новинки в том, что ее проектированием занимается Образовательное подразделение DJI (DJI Education Division). Создаваемые ими модели предназначены специально для учебных целей. Они предлагают учащимся новые методы обучения основам программирования робототехнических устройств.
DJI занимается развитием робототехнического образования с 2013 года. В арсенале Образовательного департамента DJI уже есть программируемый дрон Tello EDU. Он развивался в рамках программы DJI STEAM.
Дрон Tello EDU включает в себя набор учебных приложений и обучающие материалы, которые могут служить учебным инструментом для школ и образовательных организаций. Эта модель позволяет ученикам изучать языки программирования Scratch, Python и Swift в легкой и увлекательной форме.
Считается, что программируемый беспилотник Tello EDU подходит для обучения детей разных возрастов. Новая модель RoboMaster Tello Talent (TT) стала ее развитием. Она предлагает ряд новых функций, которые отсутствуют в Tello EDU. По сути, RoboMaster Tello Talent можно рассматривать как мощный образовательный ресурс, которые наделен набором приложений искусственного интеллекта (ИИ), благодаря установке платы расширения и нового ПО.
Улучшения коснулись не только программной части, связанной с обучением школьников. Модернизации подверглись также аппаратная и программная части самого дрона, включая средства поддержки графики, повышение стабильности полета дрона, создание более ориентированного на пользователя интерфейса. В составе дрона имеется вычислительный чип с открытым исходным кодом. Дальнейшее развитие получила и программа роения, отвечающая за программирование движения беспилотника в рое.
Деятельность образовательного подразделения DJI связана с развитием глобального сотрудничества со школами и предоставлении им доступа к ресурсам, которые повышают качество преподавания науки, технологий и математики (STEM).
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