РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

DJI выпустил дрон RoboMaster Tello Talent для школьников

24 мая 2021, 14:32




Китайская компания DJI, самый известный производитель дронов, выпустил новую модель программируемого дрона RoboMaster Tello Talent. Особенность новинки в том, что ее проектированием занимается Образовательное подразделение DJI (DJI Education Division). Создаваемые ими модели предназначены специально для учебных целей. Они предлагают учащимся новые методы обучения основам программирования робототехнических устройств.

DJI выпустил дрон RoboMaster Tello Talent для школьников


DJI занимается развитием робототехнического образования с 2013 года. В арсенале Образовательного департамента DJI уже есть программируемый дрон Tello EDU. Он развивался в рамках программы DJI STEAM.

Дрон Tello EDU включает в себя набор учебных приложений и обучающие материалы, которые могут служить учебным инструментом для школ и образовательных организаций. Эта модель позволяет ученикам изучать языки программирования Scratch, Python и Swift в легкой и увлекательной форме.

DJI выпустил дрон RoboMaster Tello Talent для школьников


Считается, что программируемый беспилотник Tello EDU подходит для обучения детей разных возрастов. Новая модель RoboMaster Tello Talent (TT) стала ее развитием. Она предлагает ряд новых функций, которые отсутствуют в Tello EDU. По сути, RoboMaster Tello Talent можно рассматривать как мощный образовательный ресурс, которые наделен набором приложений искусственного интеллекта (ИИ), благодаря установке платы расширения и нового ПО.

DJI выпустил дрон RoboMaster Tello Talent для школьников


Улучшения коснулись не только программной части, связанной с обучением школьников. Модернизации подверглись также аппаратная и программная части самого дрона, включая средства поддержки графики, повышение стабильности полета дрона, создание более ориентированного на пользователя интерфейса. В составе дрона имеется вычислительный чип с открытым исходным кодом. Дальнейшее развитие получила и программа роения, отвечающая за программирование движения беспилотника в рое.

DJI выпустил дрон RoboMaster Tello Talent для школьников


Деятельность образовательного подразделения DJI связана с развитием глобального сотрудничества со школами и предоставлении им доступа к ресурсам, которые повышают качество преподавания науки, технологий и математики (STEM).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Huawei получил патент на метод автоматической парковки с сенсорным управлением
  • Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой
  • Бюджетные умные часы Redmi Watch поддерживают 11 спортивных режимов
  • Платформа умного дома CHIP поменяла название на Matter
  • Исследователь взломал метку AirTag и подменил в ней URL-адрес поиска

    • следующая новость
    Snap показал AR-очки Spectular нового поколения за 500 млн долларов

    предыдущая новость
    Игровая ОЗУ: 4 совета по выбору

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 мая, 2021

    Huobi Mall и BTC.TOP: Недавнее 50% падение биткоина спровоцировали власти Китая

    Samsung обновил линейку мониторов Smart Monitor

    Acer представил яркий проектор Acer X1328WH с высокой четкостью для дома и офиса

    Snap показал AR-очки Spectular нового поколения за 500 млн долларов

    DJI выпустил дрон RoboMaster Tello Talent для школьников

    Игровая ОЗУ: 4 совета по выбору

    NVIDIA откажется от поддержки Kepler в своих драйверах после R470

    Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить торцевые сенсорные кнопки

    Сокет AMD AM5 типа LGA получит 1718 контактов, поддержку DDR5 и PCIe Gen 4

    21 мая, 2021

    BIOSTAR выпустил новые геймерские модули памяти DDR4 RGB серии Gaming X

    Тим Кук готов опровегнуть обвинения против Apple со стороны Epic Games

    Захватывающая съемка прожига Intel Core i5-11400 при работе без кулера

    Huawei получил патент на метод автоматической парковки с сенсорным управлением

    Новые CAD-рендеры Google Pixel 6 Pro раскрыли особенности дизайна

    Chuwi предложила яркие скидки в честь выпуска ноутбука CoreBook X

    HP представил игровые ноутбуки OMEN 16 и OMEN 17, монитор OMEN 25i, ноутбук Victus by HP 16

    20 мая, 2021

    Сбер выпустил ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой

    AMD: степпинг B2 для Ryzen 5000 был связан с логистикой

    TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам

    Phison и Cigent раскрыли детали собственной системы защиты SSD-накопителей

    ССЫЛКИ