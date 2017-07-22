Во время проведения партнерского саммита Snap Partner 2021 американская компания Snap, разработчик известного мобильного приложения обмена сообщениями Snapchat, представила теперь уже принадлежащие ей очки дополненной реальности (AR) нового поколения Snap Spectular.
Новый продукт в первую очередь предназначен для разработчиков контента дополненной реальности. Помимо AR-очков они получают возможность использовать вместе с ними нового AR-механизма Snap Spatial Engine и платформы Qualcomm Snapdragon XR1.
Проект AR-очков был разработан британским стартапом Wave Optics. О его приобретении компанией Snap за сумму свыше 500 млн долларов стало известно буквально три дня назад; об этом сообщило агентство Reuters. Это крупнейшая сделка в истории американской компании Snap, указывающая на выбранную ею долгосрочную цель в сторону развития систем дополненной реальности.
Новые очки Snap Snapchat выделяются своим малым весом - всего 134 грамма. Они оснащены двумя камерами, позволяющими получать сигнал в RGB-кодировке, четырьмя встроенными микрофонами, двумя стереодинамиками и сенсорной панелью. На поверхность линз AR-очков нанесены два полупрозрачных дисплея с трехмерным (3D) отображением контента. Благодаря этому, удается накладывать AR-контент поверх видимого фона, позволяя разглядывать его с углом обзора 26,3°. Линзы отличаются малой резистивностью изображения, задержка составляет всего 15 мс. Максимальная яркость - 2000 нит.
Возможности новых очков Snap полностью интегрированы с настольным авторским приложением Snapchat Lens Studio, которое позволяет создавать и публиковать сцены на платформе Snap AR.
Новые очки пока не будут доступны для продажи. На первых порах компания Snap предложила их избранной группе разработчиков по всему миру. На данный момент они находятся в руках следующих людей:
Дон Аллен Стивенсон III - разработчик XR в Vibe Quest AR;
Лорен Кейсон - креативный технолог в Taos, Caldera и Anita;
Кэт В. Харрис - технический дизайнер Dance Helper;
Зак Либерман - Художник в Poem World (с Шантеллом Мартином);
Мэтью Холлберг, AR-разработчик в SketchFlow;
Клей Вейшаар - AR-разработчик Metascapes;
Лейтон Макдональд - VR/AR-разработчик в BlackSoul Gallery.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".