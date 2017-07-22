Компания Acer объявила о выходе на российский рынок проектора Acer X1328WH для дома и офиса, который легко справится с любой презентацией и поможет устроить кинозал в любом помещении.
Проектор выделяется значительной максимальной яркостью (4500 ANSI-люмен) и высоким уровнем контраста (20 000:1). Срок службы лампы в экономном режиме достигает 10 000 часов.
Проектор Acer X1328WH выглядит классически: прямоугольной «кубик» небольшого размера (313х240х113,7 мм) и веса (2,8 кг). Минимальный уровень шума при работе в эко-режиме составляет всего 24 дБ, что гарантирует отсутствие отвлекающих шумов.
Аппарат поддерживает высокое разрешение WXGA (1280x800 пикселей), предоставляя отличную детализацию. При вводе контента с другим разрешением или пропорцией проектор допускает автоматическое преобразование, позволяя смотреть, например, видео в разрешении до WUXGA (1920x1200 пикселей) или выводить видеоконтент, имеющий соотношение сторон 4:3 или 16:9 (при нативного соотношении 16:10).
Новый проектор Acer X1328WH поддерживает широкий набор технологий, разработанных компанией. Acer LumiSense способна анализировать воспроизводимый контент и подстраивать яркость каждого кадра для исключения потерь при цветопередаче и детализацию затемнённых участков изображения. Acer ColorBoost3D обеспечивает естественность оттенков проекции за счёт использования 6-сегментного цветового колеса.
Технология Acer ColorSafe II интеллектуально подстраивает цветность проекции, обеспечивая отсутствие появления жёлтых оттенков, отражающих эффект «выгорания», характерный для обычных проекторов. Acer Bluelight Shield защищает от негативного влияния излучения в синей части спектра; его уровень снижается (до 30%) без потери качества изображения.
Для подключения к источникам изображения предусмотрены порты D-sub, HDMI и RCA. В продаже также имеются беспроводной адаптер и фирменные 3D-очки для трёхмерного контента. Проектор оборудован встроенным 3-Вт динамиком, избавляя от необходимости использования внешних колонок.
Проектор Acer X1328WH продается на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 38 000 рублей.
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