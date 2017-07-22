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Samsung обновил линейку мониторов Smart Monitor

24 мая 2021, 19:52




Компания Samsung Electronics объявила о глобальном обновлении своей линейки смарт-мониторов. Новые модели, дополнившие серии M5 и M7, выделяются теперь большой диагональю, разнообразными вариантами дизайна, новыми или улучшенными смарт-функциями.

Серия Samsung Smart Monitor была запущена в ноябре 2020 года. Компания объявила их как «первый в мире универсальный дисплей, подходящий для работы в условиях современных предприятий, в научных учреждениях и в домашних условиях».

Samsung обновил линейку мониторов Smart Monitor, добавив новые модели и функции


Мониторы Samsung Smart Monitor помогают работать и отдыхать, считают в компании. Эта концепция предполагает оснащение моделей разнообразными интегрированными мультимедийными приложениями, всевозможными утилитами для повышения производительности, программами с универсальными возможностями для подключения, дополнение мониторов встроенными динамиками и пультом дистанционного управления с питанием от солнечной батареи.

В обновленный модельный ряд попали: модель M7 с диагональю 43 дюйма и разрешением UHD; 24-дюймовая модель M5 с разрешение FHD, а также 27- и 32-дюймовые модели M5, выделяющиеся элегантным дизайном и стильным белым цветом оформления.

Samsung обновил линейку мониторов Smart Monitor, добавив новые модели и функции


Наряду с новыми размерами и дизайном, Samsung представляет ряд новых смарт-функций.

Функция TV Plus позволяет получать разнообразный, полностью (100%) бесплатный контент в прямом эфире и по запросу без регистрации.

Функция Universal Guide предлагает рекомендации по содержанию контента. Предлагаемые варианты основаны на анализе предпочтений пользователя и его шаблонов просмотра. По оценкам Samsung, они обеспечивают персонализированный набор предложений для популярных приложений, таких как Netflix (фильмы и сериалы), Prime Video (ТВ-передачи, сериалы и видео производства Amazon) и других.

Samsung обновил линейку мониторов Smart Monitor, добавив новые модели и функции


По сравнению с предыдущими моделями теперь имеются не только голосовой помощник Bixby, но и другие варианты, такие как Google Assistant и Amazon Alexa. В июне будет обновлена функция удаленного доступа, что обеспечит простое и безопасное соединение между Smart Monitor и внешними ПК.

В комплекте 43-дюймового смарт-монитора M7 появился универсальный пульт дистанционного управления на солнечной батареи. Он изготовлен из переработанного пластика и обеспечивает повышенную экологическую эффективность.

Появились также различные функции подключения личных устройств: ПК и смартфонов. Пользователи могут подключать свои личные мобильные устройства с помощью простого касания с помощью Tap View, Mirroring или Apple AirPlay 2.

Для настройки рабочего места Smart Monitor предлагает множество портов, включая порт USB Type-C, порты USB и возможности Bluetooth 4.2.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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