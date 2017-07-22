Как сообщают китайские источники, причиной стремительного падения цены биткоина в последние дни могли стать действия китайских властей. Они запустили кампанию по «наведению порядка» в майнинге, введя запрет как демонстрацию предпринимаемых усилий по борьбе с торговлей биткоинами.
Китай до сих пор был одним из главных центров технической поддержки майнинга в мире. По неофициальным оценкам, на Китай до недавнего времени приходилось до 70% мирового майнинга. Шаг, предпринятый китайским правительством, вызвал хаос в экосистеме поддержки цифровой валюты.
Как сообщает индийское издание IndianExpress, ранее в мае комитет Госсовета КНР во главе с вице-премьером Лио издал распоряжение, согласно которому в стране вводится запрет на майнинг. Такое распоряжение было сделано впервые данным государственным органом.
В результате предпринятых мер майнинг в Китае просел. Многие китайские майнинг-предприятия приостановили свою работу. Это затронуло в том числе и крупных операторов китайского майнинга, таких как Huobi Mall и BTC.TOP. Согласно сделанному ими заявлению, в прошедшее воскресенье они полностью остановили свою производственную деятельность.
После распоряжений Правительства Китая, биткоин упал почти на 50% по сравнению с рекордным уровнем, достигнутым в апреле 2021 года, когда его цена выросла до рекордного уровня 64 895 долларов.
Крупнейший майнинг-оператор Huobi Mall уже сделал заявление. Он объявил, что приостанавливает свои депозитарные операции в Китае. Позднее на официальном Telegram-канале Huobi Mall появилось сообщение, что ведутся переговоры с зарубежными поставщиками, возможно, о продаже оборудования. В то же время оператор посоветовал клиентам: «Не беспокойтесь и успокойтесь».
Другой майнинг-оператор BTC.TOP также объявил о приостановке бизнеса в Китае из-за регуляторных рисков. Основатель компании Цзян Чжуоэр заявил, что «в долгосрочной перспективе почти все китайские установки для майнинга криптовалюты будут проданы за границу, поскольку китайские регуляторы ужесточают меры против добычи криптовалюты у себя в стране».
Можно напомнить, что аналогичные запреты были введены в Китае еще в 2017 году. Тогда Китай потерял свои ведущие позиции как глобального центра по торговле криптовалютой, поскольку столкнулся с запретом на криптооперации, выдвинутые Пекином. Теперь Цзян предсказывает, что «в конце концов Китай потеряет и вычислительные мощности по поддержке криптовалют и их торговли на зарубежных рынках».
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