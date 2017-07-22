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Рендеры рассекретили окончательный дизайн iPhone 13 Pro

25 мая 2021, 10:20




Издание LeaksApplePro поделилось новой порцией рендерных изображений пока не анонсированного смартфона iPhone 13 Pro. Они попали к ним в руки из неназванного источника. Новые модели станут частью целого ряда флагманских смартфонов, выход которых ожидается во второй половине этого года. Наибольший интерес проявляется именно к новому поколению iPhone.

Прежде всего обращает на себя внимание выред в верхней части дисплея iPhone 13 Pro. Там располагаются ряд важнейших датчиков нового смартфона. Отмечается компактный и элегантный вид, который был достигнут путем оптимизации на протяжении почти четырех последних лет.

Будущий iPhone 13 Pro появился в рендерах на LeaksApplePro


На тыльной стороне смартфона по-прежнему расположены три камеры. Отмечается рост занимаемой ими площади. Эксперты рынка ждут увеличения качества съемки датчиков.

Ожидается, что основная камера будет представлять собой набор из трех 12-мегапиксельных датчиков изображения и лазерного дальномера. Основной датчик iPhone 13 Pro сможет похвастаться заметно более высокой светосилой, она будет проявляется через диафрагму f/1.5. Все сенсоры iPhone 13 окажутся выстроены на базе 7-элементных (7P) оптических систем.

Будущий iPhone 13 Pro появился в рендерах на LeaksApplePro


Впрочем, такая конструкция уже не удивляет, потому что она уже встречается в нынешней серии iPhone 12. В то же время эксперты ожидают, что новые 7-элементные объективы позволят получать снимки более высокого качества за счет роста светосилы.

iPhone 13 Pro оснащен 5-нм однокристальной системой Apple A15, которая производится на базе технологий второго поколения. Помимо чипсета, будет установлен также внешний модем Qualcomm Snapdragon X60 5G.

Дисплей нового телефона будет относиться к типу LTPO с поддержкой высокой частоты обновления 120 Гц. Для сравнения, нынешние модели iPhone поддерживают частоту обновления 60 Гц. Интересно, но в Apple решили пропустить поддержку 90 Гц.

Известный поставщик слухов из Кореи упомянул, что для iPhone высокого класса 2021 года Apple собирается устанавливать дисплейные панели LTPO TFT OLED. Их эксклюзивным поставщиком окажется Samsung, тогда как поставку стандартных LTPS TFT OLED-панелей для бюджетных моделей iPhone будет осуществлять LG Display.

Будущий iPhone 13 Pro появился в рендерах на LeaksApplePro


Еще одна интересная особенность iPhone 13 Pro - это хранилище объемом 1 Тбайт. Новый объем вдвое больше максимальной вместимости текущего поколения iPhone. Джон Проссер сразу оценил это новшество, заявив, что оно появилось одним из первых в спецификации, когда модель была еще на самой ранней стадии разработки.



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