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Еврокомиссия одобрила предложение SK Hynix о приобретении бизнеса Intel NAND и SSD

25 мая 2021, 11:15




Европейская комиссия одобрила предложение SK Hynix о приобретении бизнеса Intel NAND и SSD. Размер сделки оценивают в девять миллиардов долларов. Южнокорейская компания SK Hynix, являющаяся третьим в мире (после Intel и Samsung Electronics) производителем микросхем и входящая в пятерку ведущих производителей оперативной памяти, может существенно упрочить свое положение на рынке.

Компания SK Hynix была основана в 1983 году под названием Hyundai Electronics. В 2012 году главным акционером компании становится SK Telecom. После этого Hynix объединяется с SK Group, вторым крупнейшим бизнес-конгломератом международного масштаба в Республике Корея. В настоящее время производственные площадки SK Hynix находятся в Республике Корея, США, Китае и Тайване.

Еврокомиссия одобрила предложение SK Hynix о приобретении бизнеса Intel NAND и SSD


В прошлом году уже были получены одобрения по сделке со стороны Федеральной торговой комиссии США, а в марте этого года - Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Intel и SK Hynix ожидают, что все дальнейшие необходимые разрешения будут получены в течение 2021 года.

В соответствии с условиями соглашения, SK hynix приобретет у Intel оставшиеся активы, связанные с производством и проектированием флеш-пластин NAND, в том числе интеллектуальную собственность. Под контроль южнокорейской компании переходят сотрудники исследовательских подразделений и сотрудники фабрики Dalian после окончательного закрытия сделки.

Ожидается, что сделка позволит SK Hynix нарастить свою экосистему, развивая ее в интересах клиентов, партнеров, сотрудников и акционеров. Рынок высоко оценивает потенциал интеллектуальной собственности Intel, а также специализированной рабочей силы и предприятий по производству памяти.



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