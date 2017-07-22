В сети появились некоторые подробности о новом сокете Intel LGA 1700, предназначенном для установки настольных процессоров Alder Lake-S следующего поколения. Сокет Intel LGA 1700 придет на смену LGA 1200, который активно используется для нынешних процессоров Rocket Lake-S.
Имеющиеся отличия видны без всяких замеров. Нынешний процессор, имеющий основание квадратной формы с габаритными размерами 37,5х37,5 мм, будет заменен на новый с основанием прямоугольной формы и размером 37,5х45,0 мм. Рост размеров основания отчасти компенсируется снижением высоты процессора. Высота новой модели будет на 1 мм меньше, чем у существующего. Это поможет немного снизить теплоотвод.
Отмечается, что новый форм-фактор полностью меняет положения монтажных отверстий, предназначенных для установки охлаждающих устройств. Это фактически делает все существующие для нынешнего сокета кулеры несовместимыми с процессорами Intel следующего поколения.
Можно сделать однозначный вывод: переход на новый сокет потребует полной замены системы охлаждения.
Отмечается, что прямоугольная форма нового сокета под процессоры Intel Alder Lake-S может указывать на близость конструкции к платформам Intel HEDT, предназначенным для использования процессоров Cascade Lake-X. Они устанавливаются в сокет LGA2066, где применяется чипсет X299.
Близость решений, вероятно, указывает на необходимые изменения, на которые пришлось пойти при переходе на новый дизайн ядер Big-Little в Alder Lake-S.
По слухам, Intel уже работает над созданием нового решения по охлаждению. Оно будет использовать эффект Пельтье - явление возникновения разности температур при протекании электрического тока. С этой целью Intel заключил соглашение с командой Cooler Master, которая должна подготовить кулер MasterLiquid ML360 Sub-Zero для разъема LGA 1700.
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