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Сокет Intel LGA 1700 использует эффект Пельтье для охлаждения

25 мая 2021, 13:08




В сети появились некоторые подробности о новом сокете Intel LGA 1700, предназначенном для установки настольных процессоров Alder Lake-S следующего поколения. Сокет Intel LGA 1700 придет на смену LGA 1200, который активно используется для нынешних процессоров Rocket Lake-S.

Имеющиеся отличия видны без всяких замеров. Нынешний процессор, имеющий основание квадратной формы с габаритными размерами 37,5х37,5 мм, будет заменен на новый с основанием прямоугольной формы и размером 37,5х45,0 мм. Рост размеров основания отчасти компенсируется снижением высоты процессора. Высота новой модели будет на 1 мм меньше, чем у существующего. Это поможет немного снизить теплоотвод.

Сокет Intel LGA Socket 1700 будет использовать эффект Пельтье для охлаждения


Отмечается, что новый форм-фактор полностью меняет положения монтажных отверстий, предназначенных для установки охлаждающих устройств. Это фактически делает все существующие для нынешнего сокета кулеры несовместимыми с процессорами Intel следующего поколения.

Можно сделать однозначный вывод: переход на новый сокет потребует полной замены системы охлаждения.

Сокет Intel LGA Socket 1700 будет использовать эффект Пельтье для охлаждения


Отмечается, что прямоугольная форма нового сокета под процессоры Intel Alder Lake-S может указывать на близость конструкции к платформам Intel HEDT, предназначенным для использования процессоров Cascade Lake-X. Они устанавливаются в сокет LGA2066, где применяется чипсет X299.

Сокет Intel LGA Socket 1700 будет использовать эффект Пельтье для охлаждения


Близость решений, вероятно, указывает на необходимые изменения, на которые пришлось пойти при переходе на новый дизайн ядер Big-Little в Alder Lake-S.

Сокет Intel LGA Socket 1700 будет использовать эффект Пельтье для охлаждения


По слухам, Intel уже работает над созданием нового решения по охлаждению. Оно будет использовать эффект Пельтье - явление возникновения разности температур при протекании электрического тока. С этой целью Intel заключил соглашение с командой Cooler Master, которая должна подготовить кулер MasterLiquid ML360 Sub-Zero для разъема LGA 1700.



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