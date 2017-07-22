Компания Huawei объявила о появлении в России нового флагманского ноутбука HUAWEI MateBook 14 и обновленной версии ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2021. Обе модели оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения, сенсорными экранами FullView и инновационной системой охлаждения.
HUAWEI MateBook 14
Флагманская модель HUAWEI MateBook 14 имеет FullView-экран с тонкой рамкой шириной 4,9 мм. Это позволяет оставить под вывод контента до 90% поверхности крышки ноутбука, делая работу с ним комфортной, а просмотр мультимедийного контента приятным.
Разрешение экрана составляет 2160х1440 пикселей при плотности 185 ppi. Высокое качество картинки обеспечивают 100% цветовой охват sRGB, яркость до 300 нит и максимальная контрастность 1500:1. Сенсорный экран поддерживает отслеживание до десяти одновременных точек касания, что позволяет управлять ноутбуком с помощью жестов.
Модель HUAWEI MateBook 14 оснащается процессором Intel Core 11-го поколения (i5-1135G7 или i7-1165G7), двухканальной оперативной памятью DDR4 объемом 16 Гбайт и SSD PCIe объемом 512 Гбайт. Графическая поддержка выстроена на базе встроенной системы Intel Iris Xe. Для работы с ресурсоемкими приложениями имеется режим повышенной производительности.
Металлический корпус HUAWEI Mate Book 14 имеет гладкую полированную поверхность, создаваемую методом пескоструйной обработки. Ноутбук оснащен эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами с S-образными лопастями толщиной 0,2 мм и двумя тепловыми трубками. Аккумулятор с номинальной емкостью 56 Вт×ч в сочетании с интеллектуальными функциями энергосбережения позволяет активно работать продолжительное время. Толщина устройства составляет 15,9 мм, вес - 1,49 кг.
HUAWEI MateBook X Pro 2021
Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro отличается от уже ранее поставляемой на российский рынок модели рядом обновлений, направленных на повышение производительности.
LTPS-матрица с разрешением 3K (3840х2160 пикселей) и узкими рамками занимает 91% поверхности устройства. Соотношение сторон экрана 3:2 подходит для работы с документами, таблицами, веб-страницами и различными приложениями.
Он оснащен процессором Intel Core i7-1165G7 11-го поколения, оперативной памятью LPDDR4X объемом 16 Гбайт и SSD-накопителем до 1 Тбайт. Система охлаждения с двумя вентиляторами HUAWEI Shark Fin обеспечивает стабильную температуру процессора даже в высокопроизводительных режимах.
Модель HUAWEI MateBook X Pro отличается компактностью. Ее толщина составляет всего 14,6 мм, а вес 1,33 кг.
Рекомендованная розничная цена зависит от модели и оснащения.
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