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HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки MateBook 14 и MateBook X Pro 2021

25 мая 2021, 14:52




Компания Huawei объявила о появлении в России нового флагманского ноутбука HUAWEI MateBook 14 и обновленной версии ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2021. Обе модели оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения, сенсорными экранами FullView и инновационной системой охлаждения.

HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro 2021


HUAWEI MateBook 14

Флагманская модель HUAWEI MateBook 14 имеет FullView-экран с тонкой рамкой шириной 4,9 мм. Это позволяет оставить под вывод контента до 90% поверхности крышки ноутбука, делая работу с ним комфортной, а просмотр мультимедийного контента приятным.

Разрешение экрана составляет 2160х1440 пикселей при плотности 185 ppi. Высокое качество картинки обеспечивают 100% цветовой охват sRGB, яркость до 300 нит и максимальная контрастность 1500:1. Сенсорный экран поддерживает отслеживание до десяти одновременных точек касания, что позволяет управлять ноутбуком с помощью жестов.

HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro 2021


Модель HUAWEI MateBook 14 оснащается процессором Intel Core 11-го поколения (i5-1135G7 или i7-1165G7), двухканальной оперативной памятью DDR4 объемом 16 Гбайт и SSD PCIe объемом 512 Гбайт. Графическая поддержка выстроена на базе встроенной системы Intel Iris Xe. Для работы с ресурсоемкими приложениями имеется режим повышенной производительности.

HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro 2021


Металлический корпус HUAWEI Mate Book 14 имеет гладкую полированную поверхность, создаваемую методом пескоструйной обработки. Ноутбук оснащен эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами с S-образными лопастями толщиной 0,2 мм и двумя тепловыми трубками. Аккумулятор с номинальной емкостью 56 Вт×ч в сочетании с интеллектуальными функциями энергосбережения позволяет активно работать продолжительное время. Толщина устройства составляет 15,9 мм, вес - 1,49 кг.

HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro 2021


HUAWEI MateBook X Pro 2021

Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro отличается от уже ранее поставляемой на российский рынок модели рядом обновлений, направленных на повышение производительности.

LTPS-матрица с разрешением 3K (3840х2160 пикселей) и узкими рамками занимает 91% поверхности устройства. Соотношение сторон экрана 3:2 подходит для работы с документами, таблицами, веб-страницами и различными приложениями.

HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro 2021


Он оснащен процессором Intel Core i7-1165G7 11-го поколения, оперативной памятью LPDDR4X объемом 16 Гбайт и SSD-накопителем до 1 Тбайт. Система охлаждения с двумя вентиляторами HUAWEI Shark Fin обеспечивает стабильную температуру процессора даже в высокопроизводительных режимах.

Модель HUAWEI MateBook X Pro отличается компактностью. Ее толщина составляет всего 14,6 мм, а вес 1,33 кг.

Рекомендованная розничная цена зависит от модели и оснащения.
HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro 2021




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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