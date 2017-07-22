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Google создает чипсет Whitechapel для Pixel 6 с развитой поддержкой ML и AI

25 мая 2021, 16:38




По слухам, новая серия смартфонов Google Pixel 6, которая сейчас готовится к выпуску, будет оснащена специально разработанным чипсетом, созданным Google в сотрудничестве с Samsung. Самая выдающаяся новость: по своей производительности новый чипсет не будет уступать одному из лучших чипов Qualcomm - Snapdragon 870.

Со слов Twitter-пользователя под ником @heyitsyogesh, новый чип для серии Pixel 6 носит кодовое наименование Whitechapel. Внимание, которое Google проявляет к его разработке, указывает на то, что ИТ-компания сделала серьезный шаг в новом для себя направлении.



До сих пор Google поставляла на рынок устройства, которые всегда оснащались процессорами Qualcomm. Как стало известно, чипсет Whitechapel планируется выпускать на базе 5-нм техпроцесса. По своей производительности он занимает промежуточное место между Snapdragon 888 и Snapdragon 865.

Google создает чипсет Whitechapel для Pixel 6 с развитой поддержкой ML и AI


Обращает на себя внимание то, что Google не стремится слепо догнать самый мощный чипсет Snapdragon 888 по вычислительной мощности. Компания ориентируется на высокую производительность уровня Snapdragon 870, но уделяет большое внимание и вопросам разработки аппаратных средств поддержки машинного обучения и искусственного интеллекта.

Отмечается, что у Google нет подразделения, которое занимается разработкой собственной мобильной графики. Поэтому чипсет Whitechapel будет интегрировать на своей плате также графический процессор Mali.

Издание AndroidAuthority ранее сообщало о характеристиках дисплеев Pixel 6 и Pixel 6 Pro. По имеющимся данным, базовая модель Pixel 6 имеет разрешение FHD+ и способна обеспечить высокую частоту обновления 120 Гц. Модель Pixel 6 Pro может предложить более высокое разрешение QHD+ на базе той же дисплейной панели с высокой частотой обновления.

Питание старшей модели выполняется от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч.



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