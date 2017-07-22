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В Xiaomi придумали конструкцию складного смартфона со 100% соотношением площади экрана к корпусу

25 мая 2021, 17:55




В сети появилась информация о новом патенте Xiaomi с описанием «гибкого экранного модуля» складного смартфона, яркой особенностью которого стало практически 100-процентное соотношение площади экрана к корпусу.

В кратком описании, которое сопровождает патент, сообщается, что для создания нового решения предлагается использовать две «отображающие области или два дисплея, соединенные вместе через шарнирный механизм». В отдельной области на втором дисплее размещается модуль с камерами. Этот модульный блок с камерами перемещается вместе с движением шарнирного механизма.

Патент Xiaomi описывает конструкцию складного смартфона со 100% соотношением площади экрана к корпусу


Благодаря предложенной конструкции, второй дисплей устройства может использоваться как обычный фронтальный дисплей, так и для съемки с тыльной стороны с помощью камеры смартфона, если развернуть поверхность внутрь.

Интересно, что предлагаемая конструкция позволяет использовать один и тот же набор камер также для фронтальной съемки. Когда фронтальная камера не применяются, то получаемое соотношение площади экрана к корпусу стремится к 100%.

К сожалению, более подробных сведений об этом патенте в настоящее время нет. Неизвестно также, действительно ли Xiaomi работает над разработкой такого продукта, или ее патент оставляет компании возможность получить свое роялти, если другая ИТ-компания решит воспользоваться изобретением.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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