В сети появилась информация о новом патенте Xiaomi с описанием «гибкого экранного модуля» складного смартфона, яркой особенностью которого стало практически 100-процентное соотношение площади экрана к корпусу.
В кратком описании, которое сопровождает патент, сообщается, что для создания нового решения предлагается использовать две «отображающие области или два дисплея, соединенные вместе через шарнирный механизм». В отдельной области на втором дисплее размещается модуль с камерами. Этот модульный блок с камерами перемещается вместе с движением шарнирного механизма.
Благодаря предложенной конструкции, второй дисплей устройства может использоваться как обычный фронтальный дисплей, так и для съемки с тыльной стороны с помощью камеры смартфона, если развернуть поверхность внутрь.
Интересно, что предлагаемая конструкция позволяет использовать один и тот же набор камер также для фронтальной съемки. Когда фронтальная камера не применяются, то получаемое соотношение площади экрана к корпусу стремится к 100%.
К сожалению, более подробных сведений об этом патенте в настоящее время нет. Неизвестно также, действительно ли Xiaomi работает над разработкой такого продукта, или ее патент оставляет компании возможность получить свое роялти, если другая ИТ-компания решит воспользоваться изобретением.
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