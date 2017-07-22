О разработке Fuchsia OS впервые стало известно после выкладки проекта на GitHub в августе 2016 года. Google не сделала тогда никаких официальных объявлений, однако изучение кода, которое провели независимые разработчики, показало, что в отличие от уже существующих операционных систем Chrome OS и Android, развиваемых Google, в основе которых использовалось ядро Linux, новая ОС Fuchsia развивалась на новом микроядре Zircon, производном от Little Kernel (микроядро Magenta).
В мае 2017 года Fuchsia OS обновилась, и у нее появился пользовательский интерфейс. Он и приложения Fuchsia были написаны с помощью SDK Flutter, в котором использовался язык Dart. В Flutter также появился движок графического рендеринга на основе Vulkan под названием Escher.
Тогда впервые заговорили, что Fuchsia OS, возможно, создается взамен Android. Но как выяснилось поздней, это была всего лишь спекуляция на тему возможного применения. В ноябре 2017 года была начата первоначальная поддержка языка программирования Swift.
Теперь, после многих лет разработки, Fuchsia OS наконец дебютирует на реальных устройствах. Первым образцом стал умный дисплей Google Nest Hub первого поколения, на который установлена Fuchsia 1.0. В начале мая эта конфигурация была сертифицирована для массового использования в центре Bluetooth (SIG).
Умный дисплей Google Nest Hub был выпущен в 2018 году. Его обновление через установку новой ОС уже официально подтверждено со стороны Google. Первоначально этот продукт работал на базе ОС Cast, представляющей собой клон Linux.
После установки новой ОС, устройство не получило новых функций. Использование платформы Flutter с открытым исходным кодом обеспечивает ему бесшовную кроссплатформенную разработку для Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Fuchsia и Интернета.
Пока нет информации о дальнейших планах Google. Нет также информации о том, планируется ли выпуск новых продуктов с установленной ОС Fuchsia OS.
Эта платформа с открытым исходным кодом может работать на универсальных устройствах, включая информационно-развлекательные системы с приборной панелью, устройства IoT (Интернет вещей), смартфоны, планшеты и ПК.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".