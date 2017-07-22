Компания ARM объявила о создании трех новых процессорных ядер Cortex новой микроархитектуры ARM v9 следующего поколения, анонс которой состоялся в марте. Это флагманские ядра Cortex-X2, Cortex-A710 и более простое Cortex-A510. Помимо этого, ARM объявила о разработке четырех новых графических процессоров Mali, в число которых попали Mali-G710, Mali-G610, Mali-G510 и Mali-G310.
Новые процессоры Cortex представляют собой прямую модернизацию предшественников - ядер Cortex-X1, Cortex-A78 и Cortex-A55, выпущенных в прошлом году.
Новые флагманские ядра Cortex-X2 на микроархитектуре ARM v9 относятся к типу «ядер с повышенной производительностью». По данным ARM, они обеспечивают 30% рост производительности по сравнению с текущими флагманскими решениями, используемыми в Android-смартфонах.
Второй продукт - процессорное ядро Cortex-A710. Это «большое» ядро в линейке ARM v9, которое обеспечивает 30% рост энергоэффективности и 10% рост производительности по сравнению с ядром Cortex-A78.
Наконец, третья разработка - ядро ARM Cortex-A510. Это первое «маленькое» ядро линейки ARM v9, которое, как утверждается, обеспечивает 35% рост производительности по сравнению с Cortex-A55. Но самое важное улучшение по сравнению с предшественником - трехкратный рост производительности в операциях машинного обучения.
В сегменте новых графических процессоров ARM были представлены четыре новых продукта, Флагманом линейки стал графический процессор Mali-G710. Он обеспечивает 20% рост производительности и 35% рост скорости выполнения операций машинного обучения. Второй в списке идет модель Mali-G610, которая также отличается более высокими характеристиками, но имеет более низкую цену, чем флагман.
В качестве оптимального варианта, отражающего наилучшее соотношение производительности и эффективности, ARM предлагает графический процессор Mali-G510. По данным производителя, он обеспечивает 100% рост производительности и 22% рост энергоэффективности по сравнению с предшественником.
На нижнем уровне находится графическое ядро Mali-G310. Оно использует микроархитектуру Valhall и предназначено в первую очередь для смартфонов начального уровня, устройств дополненной реальности и носимых гаджетов.
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