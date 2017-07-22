РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Lenovo Pad Pro 2021 стал первым в мире планшетом на базе Snapdragon 870

26 мая 2021, 11:17




Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Xiaoxin Pad Pro 2021 премиум-класса. Новая модель стала первым в мире планшетом, который оснащен одним из наиболее производительных на сегодняшний день мобильных чипсетов - Snapdragon 870.

Lenovo Pad Pro 2021 стал первым в мире планшетом на базе Snapdragon 870


Анонс планшета состоялся в Китае, где устройство отнесено к серии Xiaoxin. На глобальных рынках раньше модели этой серии носили бренд Ideapad, но в настоящее время он не упоминается, поэтому в Европе новая модель появится под названием Lenovo Pad Pro 2021.

Xiaoxin Pad Pro 2021 доступен в серебристом оформлении с двухцветной отделкой. Для изготовления корпуса планшета используется авиационный алюминиевый сплав, толщина корпуса всего 5,8 мм.

Lenovo Pad Pro 2021 стал первым в мире планшетом на базе Snapdragon 870


Планшет имеет 11,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Соотношение сторон - 16:10, время отклика - 1 мс, цветовая гамма соответствует требованиям DCI-P3, имеется поддержка Dolby Vision и HDR 10.

Внутри планшета установлены чипсет Qualcomm Snapdragon 870, 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 Гбайт памяти UFS 3.1. Для наращивания памяти доступен слот для карт MicroSD.

В планшете установлены четыре камеры - по две с каждой стороны. На фронтальной поверхности - основная камера, имеющая фиксированный фокус и разрешение 8 Мп, и ИК-камера с разрешением 8 Мп. ИК-камера используется для функции безопасности, позволяя осуществлять разблокировку по лицу. Имеется также сканер отпечатков пальцев, который встроен в кнопку питания.

С тыльной стороны расположены камера на 13 Мп с автофокусом и сверхширокоугольная камера на 5 Мп с углом обзора 120°. Здесь же размещена светодиодная вспышка.

Xiaoxin Pad Pro 2021 комплектуется батареей емкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 мощностью 20 Вт (10 В, 2 А).

Среди остальных элементов оснащения - четыре динамика JBL, Dolby Atmos, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C 3.1 и 4 контакта POGO для зарядки и подключения к опциональному чехлу-клавиатуре.

Lenovo Pad Pro 2021 стал первым в мире планшетом на базе Snapdragon 870


Новый планшет поставляется с операционной системой ZUI 12.5 на базе Android 11. Цена Xiaoxin Pad Pro 2021 составляет 468 долларов (34 400 руб.). Имеется также емкостной стилус.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки MateBook 14 и MateBook X Pro 2021
  • Новые Apple MacBook Pro будут оснащаться чипами Jade C-Chop и Jade C-Die
  • OLED-дисплеи Samsung для ноутбуков получили сертификат соответствия SGS для игр
  • SellCell узнал портрет идеального компьютера iMac и смартфона iPhone
  • Huawei может выпустить ноутбуки NovaBook и планшеты NovaPad

    • следующая новость
    Honor сегментировал свою продуктовую линейку по брендам Magic, X, Numerical и Play

    предыдущая новость
    ARM представила ядра Cortex на базе ARM v9 и графику Mali

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 мая, 2021

    Xiaomi официально покинула санкционный список США

    Грузовые беспилотные перевозки в Германии могут начаться уже с 2022 года

    Ритейлер «засветил» стоимость Samsung Galaxy A22 5G в Европе

    Realme выпустил 5G-телефон Narzo 30 5G для Европы на базе Dimensity 700

    Honor сегментировал свою продуктовую линейку по брендам Magic, X, Numerical и Play

    Lenovo Pad Pro 2021 стал первым в мире планшетом на базе Snapdragon 870

    ARM представила ядра Cortex на базе ARM v9 и графику Mali

    25 мая, 2021

    Умный дисплей Nest Hub стал первым устройством на базе ОС Fuchsia

    В Xiaomi придумали конструкцию складного смартфона со 100% соотношением площади экрана к корпусу

    Google создает чипсет Whitechapel для Pixel 6 с развитой поддержкой ML и AI

    HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки MateBook 14 и MateBook X Pro 2021

    Сокет Intel LGA 1700 использует эффект Пельтье для охлаждения

    Еврокомиссия одобрила предложение SK Hynix о приобретении бизнеса Intel NAND и SSD

    Рендеры рассекретили окончательный дизайн iPhone 13 Pro

    24 мая, 2021

    Huobi Mall и BTC.TOP: Недавнее 50% падение биткоина спровоцировали власти Китая

    Samsung обновила линейку мониторов Smart Monitor

    Acer представил яркий проектор Acer X1328WH с высокой четкостью для дома и офиса

    Snap показал AR-очки Spectular нового поколения за 500 млн долларов

    DJI выпустил дрон RoboMaster Tello Talent для школьников

    Игровая ОЗУ: 4 совета по выбору

    ССЫЛКИ