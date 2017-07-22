Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Xiaoxin Pad Pro 2021 премиум-класса. Новая модель стала первым в мире планшетом, который оснащен одним из наиболее производительных на сегодняшний день мобильных чипсетов - Snapdragon 870.
Анонс планшета состоялся в Китае, где устройство отнесено к серии Xiaoxin. На глобальных рынках раньше модели этой серии носили бренд Ideapad, но в настоящее время он не упоминается, поэтому в Европе новая модель появится под названием Lenovo Pad Pro 2021.
Xiaoxin Pad Pro 2021 доступен в серебристом оформлении с двухцветной отделкой. Для изготовления корпуса планшета используется авиационный алюминиевый сплав, толщина корпуса всего 5,8 мм.
Планшет имеет 11,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Соотношение сторон - 16:10, время отклика - 1 мс, цветовая гамма соответствует требованиям DCI-P3, имеется поддержка Dolby Vision и HDR 10.
Внутри планшета установлены чипсет Qualcomm Snapdragon 870, 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 Гбайт памяти UFS 3.1. Для наращивания памяти доступен слот для карт MicroSD.
В планшете установлены четыре камеры - по две с каждой стороны. На фронтальной поверхности - основная камера, имеющая фиксированный фокус и разрешение 8 Мп, и ИК-камера с разрешением 8 Мп. ИК-камера используется для функции безопасности, позволяя осуществлять разблокировку по лицу. Имеется также сканер отпечатков пальцев, который встроен в кнопку питания.
С тыльной стороны расположены камера на 13 Мп с автофокусом и сверхширокоугольная камера на 5 Мп с углом обзора 120°. Здесь же размещена светодиодная вспышка.
Xiaoxin Pad Pro 2021 комплектуется батареей емкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 мощностью 20 Вт (10 В, 2 А).
Среди остальных элементов оснащения - четыре динамика JBL, Dolby Atmos, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C 3.1 и 4 контакта POGO для зарядки и подключения к опциональному чехлу-клавиатуре.
Новый планшет поставляется с операционной системой ZUI 12.5 на базе Android 11. Цена Xiaoxin Pad Pro 2021 составляет 468 долларов (34 400 руб.). Имеется также емкостной стилус.
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