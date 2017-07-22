РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Honor сегментировал свою продуктовую линейку по брендам Magic, X, Numerical и Play

26 мая 2021, 12:38




Новая стратегия развития компании Honor, недавно получившей независимость от Huawei, предполагает сохранение только одного бренда в продуктовой линейке Honor, который будет выделен под смартфоны флагманского уровня. Это серия Honor Magic. В будущем она будет охватывать продукты премиум/высокого класса, отличающиеся не только высокой ценой, но и топовыми техническими характеристиками.



Напомним, ранее в продуктовой линейке Honor использовались три брендированных названия флагманских моделей. К их числу относились сохранившаяся серия Honor Magic, серия Honor V и серия Honor Numerical (т.е. модели Honor 10, Honor 20, Honor 30). Позднее стало известно, что у Honor появятся две новее флагманские модели Magic, выпуск которых запланирован на этот год. Это Honor Magic 3 и складной смартфон Magic X. Поэтому в последнее время вопрос брендирования стоял особенно остро.

В то же время «исчезнувшие» из списка линейки Honor V и Honor Numerical никуда не пропали. Компания не намерена терять достигнутые успехи в продвижении этих брендов и решила перепозиционировать их на другие направления.

Серия Honor Numerical (Digital), в число которых войдет готовящаяся к выпуску модель Honor 50, предназначена для линейки смартфонов премиум-класса (по техническому оснащению), но отнесенных к среднему ценовому классу. Серия Honor X (например, модель Honor X10) выделена под линейку устройств среднего класса (по техническому оснащению).

В продуктовом предложении Honor появится линейка Honor Play. В нее попадут модели бюджетного и начального уровня. Эти изменения уже отражены при выпуске телефонов Honor Play 20 и Honor Play 5T.

В то же время отмечается, что Honor Play 5 больше относится к устройствам среднего класса, благодаря своему OLED-дисплею и быстрой зарядке на 66 Вт, а также камере с разрешением 64 Мп. Скорее всего, это - исключение.

Отмечается также, что выпуск смартфонов серии Honor V прекращается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

Читайте также:

  • В Xiaomi придумали конструкцию складного смартфона со 100% соотношением площади экрана к корпусу
  • Рендеры рассекретили окончательный дизайн iPhone 13 Pro
  • Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить торцевые сенсорные кнопки
  • Новые CAD-рендеры Google Pixel 6 Pro раскрыли особенности дизайна
  • Samsung выпустила 6,6-дюймовый смартфон Galaxy F52 5G «для народа»

    • следующая новость
    Realme выпустил 5G-телефон Narzo 30 5G для Европы на базе Dimensity 700

    предыдущая новость
    Lenovo Pad Pro 2021 стал первым в мире планшетом на базе Snapdragon 870

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 мая, 2021

    Xiaomi официально покинула санкционный список США

    Грузовые беспилотные перевозки в Германии могут начаться уже с 2022 года

    Ритейлер «засветил» стоимость Samsung Galaxy A22 5G в Европе

    Realme выпустил 5G-телефон Narzo 30 5G для Европы на базе Dimensity 700

    Honor сегментировал свою продуктовую линейку по брендам Magic, X, Numerical и Play

    Lenovo Pad Pro 2021 стал первым в мире планшетом на базе Snapdragon 870

    ARM представила ядра Cortex на базе ARM v9 и графику Mali

    25 мая, 2021

    Умный дисплей Nest Hub стал первым устройством на базе ОС Fuchsia

    В Xiaomi придумали конструкцию складного смартфона со 100% соотношением площади экрана к корпусу

    Google создает чипсет Whitechapel для Pixel 6 с развитой поддержкой ML и AI

    HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки MateBook 14 и MateBook X Pro 2021

    Сокет Intel LGA 1700 использует эффект Пельтье для охлаждения

    Еврокомиссия одобрила предложение SK Hynix о приобретении бизнеса Intel NAND и SSD

    Рендеры рассекретили окончательный дизайн iPhone 13 Pro

    24 мая, 2021

    Huobi Mall и BTC.TOP: Недавнее 50% падение биткоина спровоцировали власти Китая

    Samsung обновила линейку мониторов Smart Monitor

    Acer представил яркий проектор Acer X1328WH с высокой четкостью для дома и офиса

    Snap показал AR-очки Spectular нового поколения за 500 млн долларов

    DJI выпустил дрон RoboMaster Tello Talent для школьников

    Игровая ОЗУ: 4 совета по выбору

    ССЫЛКИ