Новая стратегия развития компании Honor, недавно получившей независимость от Huawei, предполагает сохранение только одного бренда в продуктовой линейке Honor, который будет выделен под смартфоны флагманского уровня. Это серия Honor Magic. В будущем она будет охватывать продукты премиум/высокого класса, отличающиеся не только высокой ценой, но и топовыми техническими характеристиками.
Honor is revamping its phone series and now it has only 1 premium flagship series instead of the previous 3. Premium high end series is Magic Premium mid-range is Digital Mid-range is X Low end is Play V series is discontinued such as Note. #Honorpic.twitter.com/iDD3sQ5J67
Напомним, ранее в продуктовой линейке Honor использовались три брендированных названия флагманских моделей. К их числу относились сохранившаяся серия Honor Magic, серия Honor V и серия Honor Numerical (т.е. модели Honor 10, Honor 20, Honor 30). Позднее стало известно, что у Honor появятся две новее флагманские модели Magic, выпуск которых запланирован на этот год. Это Honor Magic 3 и складной смартфон Magic X. Поэтому в последнее время вопрос брендирования стоял особенно остро.
В то же время «исчезнувшие» из списка линейки Honor V и Honor Numerical никуда не пропали. Компания не намерена терять достигнутые успехи в продвижении этих брендов и решила перепозиционировать их на другие направления.
Серия Honor Numerical (Digital), в число которых войдет готовящаяся к выпуску модель Honor 50, предназначена для линейки смартфонов премиум-класса (по техническому оснащению), но отнесенных к среднему ценовому классу. Серия Honor X (например, модель Honor X10) выделена под линейку устройств среднего класса (по техническому оснащению).
В продуктовом предложении Honor появится линейка Honor Play. В нее попадут модели бюджетного и начального уровня. Эти изменения уже отражены при выпуске телефонов Honor Play 20 и Honor Play 5T.
В то же время отмечается, что Honor Play 5 больше относится к устройствам среднего класса, благодаря своему OLED-дисплею и быстрой зарядке на 66 Вт, а также камере с разрешением 64 Мп. Скорее всего, это - исключение.
Отмечается также, что выпуск смартфонов серии Honor V прекращается.
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