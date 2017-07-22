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Realme выпустил 5G-телефон Narzo 30 5G для Европы на базе Dimensity 700

26 мая 2021, 13:43




Компания Realme сообщила о появлении на европейском рынке смартфона Narzo 30 5G с поддержкой сетей 5G, чипсетом Dimensity 700 и мощным аккумулятором на 5000 мАч.

Ранее похожие модели Realme Narzo 30A и Narzo 30 Pro 5G появились в Индии. В марте появилась информация, что Narzo 30 будет поставляться в двух вариантах оснащения: для 4G- и 5G-сетей. Теперь 5G-модель стала доступна на европейском рынке. Правда, появились слухи, что новая модель Narzo 30 5G, похоже, не отличается от Realme 8 5G и Realme Q3i 5G, которые уже доступны в Китае, и отличаются от них только разными названиями, но к Европе это не имеет отношения.

Realme выпустил 5G-телефон Narzo 30 5G для Европы на базе Dimensity 700


Смартфон Realme Narzo 30 5G получил габаритные размеры 162,5х74,8х8,5 мм и весит 185 грамм. Его ЖК-дисплей с IPS-матрицей имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение FHD+, плотность 405 ppi, частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации касания 180 Гц и максимальную яркость 600 нит.

16-мегапиксельная селфи-камера расположена в левом верхнем углу в компактном отверстии круглой формы. Благодаря этому и другим особенностям экрана он занимает 90,5% площади фронтальной части смартфона.

На задней панели размещаются 48-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Доступны несколько режимов съемки: супер-ночной пейзаж, панорамный вид, замедленная съемка, портретный режим, распознавание сцены через ИИ, повышение красоты лица с ИИ, фильтры, стабилизация видео UIS, замедленная видеосъемка 720p со скоростью 30 кадр/сек и запись видео 1080p со скоростью 30 кадр/сек.

Остальные функции: две SIM-карты 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, слот microSD, боковой сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм.

За аппаратное оснащение нового смартфона отвечает чипсет Dimensity 700 и 4 Гбайт оперативной памяти. Размер основной памяти нового телефона - 64/128 Гбайт. Допускается наращивание памяти за счет установки карты microSD.

Narzo 30 5G имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч. По данным производителя, этого запаса хватает на 114 часов воспроизведения музыки и 16 часов просмотра видео. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт через порт USB-C.

Телефон работает под управлением ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0.

Realme Narzo 30 5G стоит 232 доллара (17 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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