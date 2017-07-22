Компания Realme сообщила о появлении на европейском рынке смартфона Narzo 30 5G с поддержкой сетей 5G, чипсетом Dimensity 700 и мощным аккумулятором на 5000 мАч.
Ранее похожие модели Realme Narzo 30A и Narzo 30 Pro 5G появились в Индии. В марте появилась информация, что Narzo 30 будет поставляться в двух вариантах оснащения: для 4G- и 5G-сетей. Теперь 5G-модель стала доступна на европейском рынке. Правда, появились слухи, что новая модель Narzo 30 5G, похоже, не отличается от Realme 8 5G и Realme Q3i 5G, которые уже доступны в Китае, и отличаются от них только разными названиями, но к Европе это не имеет отношения.
Смартфон Realme Narzo 30 5G получил габаритные размеры 162,5х74,8х8,5 мм и весит 185 грамм. Его ЖК-дисплей с IPS-матрицей имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение FHD+, плотность 405 ppi, частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации касания 180 Гц и максимальную яркость 600 нит.
16-мегапиксельная селфи-камера расположена в левом верхнем углу в компактном отверстии круглой формы. Благодаря этому и другим особенностям экрана он занимает 90,5% площади фронтальной части смартфона.
На задней панели размещаются 48-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Доступны несколько режимов съемки: супер-ночной пейзаж, панорамный вид, замедленная съемка, портретный режим, распознавание сцены через ИИ, повышение красоты лица с ИИ, фильтры, стабилизация видео UIS, замедленная видеосъемка 720p со скоростью 30 кадр/сек и запись видео 1080p со скоростью 30 кадр/сек.
Остальные функции: две SIM-карты 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, слот microSD, боковой сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм.
За аппаратное оснащение нового смартфона отвечает чипсет Dimensity 700 и 4 Гбайт оперативной памяти. Размер основной памяти нового телефона - 64/128 Гбайт. Допускается наращивание памяти за счет установки карты microSD.
Narzo 30 5G имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч. По данным производителя, этого запаса хватает на 114 часов воспроизведения музыки и 16 часов просмотра видео. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт через порт USB-C.
Телефон работает под управлением ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0.
Realme Narzo 30 5G стоит 232 доллара (17 000 руб.).
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