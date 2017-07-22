Издание DealnTech обнаружило в прайс-листе европейского розничного продавца ссылку на еще не поступивший в продажу смартфон Samsung Galaxy A22 5G. Там указано, что его цена составит 185 евро (16 700 руб.).
В листинге не указана информация о характеристиках будущего смартфона, но упоминается, что цена относится к модели, оснащенной 64 Гбайт основной памяти.
Необходимо отметить, что указанная сумма в 185 евро относится к той части цены, которая не облагаются НДС. Это означает, что реальная цена на некоторых европейских рынках может составить 199 евро (17 900 руб.) с учетом НДС. В других регионах Европы, где налоги выше, она может подняться до 229 евро (20 600 руб.) с НДС.
Тем не менее, полученная информация позволяет сделать вывод, что цена остается на достаточно демократичном уровне. Samsung Galaxy A22 5G может стать самым доступным 5G-смартфоном корейского производителя.
Ожидается, что Galaxy A22 5G получит ЖК-панель IPS с диагональю 6,4 дюйма. Он работает на чипсете Dimensity 700 и имеет 6 Гбайт оперативной памяти. Емкость установленной батареи составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Функцию безопасности обеспечивает боковой сканер отпечатков пальцев.
Селфи-камера смартфона, по слухам, имеет разрешение 13 Мп и диафрагму f/2.2. Его основная камера получит разрешение 48 Мп и диафрагму f/1.8. Есть также 5- или 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки.
Толщина смартфона составляет 9 мм, он весит 205 граммов.
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