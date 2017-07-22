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Ритейлер «засветил» стоимость Samsung Galaxy A22 5G в Европе

26 мая 2021, 14:34




Издание DealnTech обнаружило в прайс-листе европейского розничного продавца ссылку на еще не поступивший в продажу смартфон Samsung Galaxy A22 5G. Там указано, что его цена составит 185 евро (16 700 руб.).

В листинге не указана информация о характеристиках будущего смартфона, но упоминается, что цена относится к модели, оснащенной 64 Гбайт основной памяти.

Ритейлер «засветил» будущую цену Samsung Galaxy A22 5G для Европы


Необходимо отметить, что указанная сумма в 185 евро относится к той части цены, которая не облагаются НДС. Это означает, что реальная цена на некоторых европейских рынках может составить 199 евро (17 900 руб.) с учетом НДС. В других регионах Европы, где налоги выше, она может подняться до 229 евро (20 600 руб.) с НДС.

Тем не менее, полученная информация позволяет сделать вывод, что цена остается на достаточно демократичном уровне. Samsung Galaxy A22 5G может стать самым доступным 5G-смартфоном корейского производителя.

Ожидается, что Galaxy A22 5G получит ЖК-панель IPS с диагональю 6,4 дюйма. Он работает на чипсете Dimensity 700 и имеет 6 Гбайт оперативной памяти. Емкость установленной батареи составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Функцию безопасности обеспечивает боковой сканер отпечатков пальцев.

Ритейлер «засветил» будущую цену Samsung Galaxy A22 5G для Европы


Селфи-камера смартфона, по слухам, имеет разрешение 13 Мп и диафрагму f/2.2. Его основная камера получит разрешение 48 Мп и диафрагму f/1.8. Есть также 5- или 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки.

Толщина смартфона составляет 9 мм, он весит 205 граммов.

Ритейлер «засветил» будущую цену Samsung Galaxy A22 5G для Европы




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