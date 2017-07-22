В Бундестаг, Нижнюю палату германского парламента, внесен на рассмотрение законопроект, согласно которому, начиная с 2022 года, по всей стране будет разрешен проезд беспилотных автотранспортных средств на всех дорогах общего пользования. Законопроект может стать Законом только после того, как будет принят Верхней палатой Парламента Германии.
Новый законопроект призван сформировать правовые основы для поддержки всевозможных коммерческих операций, которые неизбежно возникают с началом ввода в эксплуатацию автономных автотранспортных средств. Первыми выгодополучателями от принятия такого закона называют прежде всего компании, занимающиеся арендой автономных автомобилей и логистическими операциями. Число таких компаний, как отмечается, стремительно растет во всем мире.
Когда закон будет принят, в Германии появится возможность выводить на трассы общего пользования автономные автотранспортные средства без обязательного сопровождения их водителем, как это происходит в настоящее время. Присутствие человека, сидящего за рулем, но не управляющего автомобилем все время, считается гарантией безопасности его движения. Такие испытания уже давно проводятся в Германии.
Согласно деталям нового законопроекта, автономным транспортным средствам будет разрешено движение по дорогам общего пользования без сопровождающего водителя только после выполнения разнообразных требований по безопасности. Законопроект также называет сопутствующие области, в интересах которых беспилотные автомобили могут выводиться на дороги страны. Это пассажирский транспорт, логистика, автобусные перевозки, деловые поездки и поездки между медицинскими учреждениями и домами престарелых.
К компаниям, которые намерены войти в этот бизнес, будут предъявляться особые требования по обеспечению безопасности.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".