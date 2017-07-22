Окружной суд США округа Колумбия (U.S. District Court for the District of Columbia) вынес постановление, согласно которому компания Xiaomi удалена из санкционного списка США. Тем самым отменено решение Министерство обороны США, согласно которому компания Xiaomi получила статус «поставщика продуктов и решений для оборонной промышленности КНР». В оригинале статус обозначается как «CCMC» (Communist Chinese Military Company).
В результате принятого американским окружным судом решения китайский технологический гигант Xiaomi теперь исключен из Торгового черного списка Правительства США. Он накладывает ограничения на покупку или владение акций компании, которые упоминаются в этом списке, любым лицом в США. Окружной суд США по округу Колумбия издал в связи с этим финальное постановление. Но фактически присутствие в этом списке означает для компании, что с ней не ведут торговые операции.
В ответ на принятое судебное решение, Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, заявил, что компания выражает свою благодарность «за доверие и поддержку своих глобальных пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров». Он отметил, что Xiaomi была и остается «открытой, прозрачной, независимо управляемой корпорацией, акции которой свободно торгуются на бирже».
Решение о признании Xiaomi «агентом Минобороны Китая» было принято в январе, когда девять китайских компаний были отнесены к черному списку Министерства торговли США.
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