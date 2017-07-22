Компания Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi, объявила о выпуске нового 5G-смартфона среднего класса, получившего название Redmi Note 10 Pro 5G. Аппарат выстроен на аппаратной платформе Dimensity 1100 и поддерживает сети 5G как на переходной стадии строительства (NSA), так и для полноценной реализации (SA).
Новый телефон оснащен 6,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Эксперты отмечают отличные технические характеристики дисплея: частота обновления составляет 120 Гц, частота дискретизации касания - 240 Гц, яркость - до 450 нит.
В зависимости от выводимого контента предусмотрена адаптивная синхронизация частоты обновления с переключением между уровнями 120, 90, 60, 50, 48 и 24 Гц. Поддерживаемая цветовая гамма соответствует требованиям DCI-P3.
На высокое качество изображения сказывается поддержка расширенного динамического диапазона воспроизведения цветов HDR10+. Для защиты поверхности применяется покрытие Corning Gorilla Glass Victus. Фронтальная селфи-камера с разрешением 16 Мп размещается по центру в небольшом элегантном отверстии в верхней части экрана.
Телефон оснащен 64-мегапиксельной тыльной камерой с диафрагмой f/1,79. Для съемки в условиях пониженной освещенности имеется светодиодная вспышка. Вторая камера оснащена 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,3. Имеется также 2-мегапиксельная макро-камера с диафрагмой f/2,4, позволяющая снимать с дистанции до 4 см. На боковом торце располагается датчик отпечатков пальцев. Имеется ИК-датчик.
Внутри корпуса смартфона размещен 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 1100 (6 нм) с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим процессором ARM G77 MC9, 6/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и хранилище 128/256 Гбайт (UFS 3.1). Предусмотрено жидкостное охлаждение с площадью тепловой отдачи 16 370 мм² через графитовый экран. Широко используется теплопроводящий гель и медная фольга, позволяющие отводить тепло со всей поверхности корпуса.
Устройство сертифицировано по IP53 на защиту от брызг. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, которая позволяет зарядить устройство до 100% за 42 минуты. Предусмотрен вариант зарядки по технологии PD (USB Power Delivery) и QC 3.0 (Quick Charge 3.0).
Остальные характеристики: Аудио USB Type-C, стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, сертификация качества звука JBL Audio.
Телеком-поддержка: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC 3.0.
Цена Redmi Note10 Pro 5G:
6/128 Гбайт - 234 доллара (17 200 руб.);
8/128 Гбайт - 281 доллар (20 700 руб.);
8/256 Гбайт - 312 доллара (22 900 руб.).
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