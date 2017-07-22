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Черный фон на mini-LED дисплее iPad Pro 2021 стал существенно ближе к естественному

26 мая 2021, 21:32




Эксперты издания MacRumors провели сравнение двух планшетов iPad Pro выпуска 2020 и 2021 годов. Они отмечают существенный рост качества передачи деталей в тенях и глубины отображения черного цвета для новых mini-LED дисплеев, которыми оснащены новых планшеты iPad Pro 2021 года по сравнению с тем, что позволяют получить планшеты прошлого года.

Отмечается, что отличие нового iPad Pro проявляется не только в переходе на чип M1. У 12,9-дюймовых моделей Apple iPad Pro 2021 года установлен новый Mini-LED дисплей, разница изображения которого очень велика по сравнению с дисплеем iPad Pro 2020 года. Для демонстрации они предлагают посмотреть опубликованное видео.



Apple называет новый дисплей Liquid Retina XDR. Он выстроен на базе более 10 000 светодиодов и имеет 2500 зоны локального затемнения. Они обеспечивают более глубокий черный цвет и более высокую контрастность в зависимости от контента.

Максимальная яркость Liquid Retina XDR на весь экран достигает уровня 1000 нит. Новый дисплей позволяет добиться и более высокой пиковой яркости в 1600 нит, но этот уровень достижим одномоментно только на 40% площади экрана. Остальная часть выводимого изображения в этом случае имеет яркость не выше 600 нит.

При сравнении черного фона на планшетах iPad Pro образца 2020 и 2021 годов хорошо заметны большие пятна темно-серого цвета на дисплеях 2020 года. Их появление является следствием утечки подсветки со стороны светодиодов.

Черный фон на mini-LED дисплее iPad Pro 2021 стал существенно ближе к оригиналу


У модели M1 iPad Pro 2021 года внедрен новый механизм отключения локальных зон мини-светодиодов. Благодаря этому, возникают локальные затемнения, и в результате фон получается гораздо более темным, более близким к истинному отображению черного.

Эта разница хорошо заметна на полностью черном фоне. Однако рост качества отображения в тенях также хорошо заметна и при повседневном использовании на типовых сценах, хотя в этом случае разница не такая заметная.

Черный фон на mini-LED дисплее iPad Pro 2021 стал существенно ближе к оригиналу


Как отмечают эксперты, при выборе нового планшета M1 iPad Pro 2021 года просмотр HDR-контента становится гораздо более захватывающим, чем на планшетах 2020 года. Они также отмечают, что новые планшеты лучше подходят для редактирования HDR-фотографий и видео.



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