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Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen

26 мая 2021, 23:23




Компания Redmi наконец анонсировала выпуск новых моделей ноутбуков RedmiBook Pro на базе процессоров AMD Ryzen. Предложены два ноутбука - 14- и 15,6-дюймовые модели, причем каждая из моделей предлагается в двух вариантах оснащения.

Необходимо сразу напомнить, что Redmi изначально собиралась выпустить ноутбуки RedmiBook Pro на двух платформах: Intel и AMD. Модели на базе Intel были представлены еще в конце февраля. В то же время ноутбуки на базе AMD появятся только сейчас.

Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen

RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition


Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen

RedmiBook Pro 14 Ryzen edition


Ноутбук RedmiBook Pro 15 может быть оснащен 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 5800H с тактовой частотой 3,2 ГГц (4,4 ГГц) или 6-ядерным процессором AMD Ryzen 7 5600H с тактовой частотой 3,3 ГГц (4,2 ГГц) и графикой AMD Radeon. Оба процессора имеют тепловую мощность 35 Вт и основаны на новейшем ядре Zen 3 (Cezanne).

Графическая часть новых моделей выстроена на базе встроенной графики Radeon (с 7 и 8 CU, соответственно). Размер оперативной памяти - 16 Гбайт DDR4 3200 МГц. Установлен твердотельный накопитель PCIe емкостью 512 Гбайт.

Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen

Ключевые характеристики RedmiBook 15


Ноутбук RedmiBook Pro 14 может быть оснащен 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 5700U с тактовой частотой 1,8 ГГц (4,3 ГГц) или 6-ядерным процессором AMD Ryzen 7 5500U с тактовой частотой 2,1 ГГц (4,0 ГГц) и графикой AMD Radeon. Следует обратить внимание, что оба чипа основаны на более старом ядре Zen 2 (Lucienne).

Для охлаждения APU серии H, имеющего тепловую мощность 35 Вт, используются два вентилятора, тогда как процессоры серии U с тепловой мощностью 15 Вт имеют более низкое энергопотребление, поэтому для их охлаждения достаточно одного вентилятора.

Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen

Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen


Графическая часть новых моделей та же, что у старшей модели. Размер оперативной памяти - 16 Гбайт DDR4 3200 МГц. Установлен твердотельный накопитель PCIe емкостью 512 Гбайт.

Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen

Ключевые характеристики RedmiBook 14


Ноутбуки с диагональю 15,6 дюйма имеют дисплей Super Retina с разрешением 3200х2000 пикселей (16:10). Плотность пикселей - 242 ppi, частота обновления - 90 Гц. Обеспечен 100% цветовой охват sRGB, яркость - 300 нит, коэффициент контрастности - 1500:1.

Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen


Дисплей 14-дюймовой модели имеет разрешение 2560x1600 пикселей (16:10) , плотность пикселей - 216 ppi, частота обновления - 60 Гц. Обеспечен 100% цветовой охват sRGB, яркость 300 нит.

Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen


Более крупный ноутбук весит 1,8 кг и имеет батарею на 70 Втч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Меньшая модель легче и весит 1,42 кг, имеет батарею на 56 Вт-ч с зарядкой 65 Вт. Обе батареи могут проработать 14 часов в режиме просмотра веб-страниц.

Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen


Шасси в обоих моделях изготовлено из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ. В коммуникационной части представлены два порта USB-C, один USB-A, порт HDMI и разъем для наушников. Есть также подключение к Wi-Fi 6. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.

Цена:
- RedmiBook Pro 14 (5500U) - 675 долларов (49 600 руб.)
- RedmiBook Pro 14 (5700U) - 735 долларов (54 000 руб.)
- RedmiBook Pro 15 (5600H) - 750 долларов (55 100 руб.)
- RedmiBook Pro 15 (5800H) - 830 долларов (61 000 руб.)



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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