Власти Пекина разрешили китайским компаниям JD.com, Meituan и Neolix начать тестирование своих автономных транспортных систем доставки на некоторых дорогах общего пользования в пригородах столицы. В частности, беспилотные грузовые автомобили разрешены к пилотированию в районе Ичжуаня - зоны экономического и технологического развития Пекина в юго-восточном пригороде города.
В Ичжуане открыты новые технологические центры в области фармацевтики, информационных технологий, механики и электроники, создания новых материалов, которые станут первыми потребителями новых служб доставки. Согласно имеющейся информации, необходимая инфраструктура 5G, необходимая для развертывания новых служб, не требующей присутствия водителей, уже создана.
Каждая из трех компаний, получивших разрешение, преследует собственные цели для развития систем автономной доставки. Например, компании JD.com и Meituan намерены с помощью новых систем автономной доставки беспилотными автофургонами решать свои основные бизнес-задачи.
JD.com - это китайская компания, занимающаяся интернет-торговлей и электронной коммерцией, один из крупнейших продавцов в китайском интернете по модели B2C по объему транзакций. Ожидается, что новая схема доставки без водителя окажет положительное влияние на работу JD.com и позволит сократить количество сотрудников, занимающихся доставкой.
Компания Neolix - это молодой китайский стартап, который специализируется на розничной торговле, видеонаблюдении и оказании других муниципальных услуг. Компания Neolix известна также своими инвестициями в развитие производства электромобилей Li Auto.
Третья из названных - компания Meituan. Она представляет собой китайский интернет-стартап, специализирующийся на локальных заказах и доставках еды, товаров и услуг через созданную им сеть. Компания Meituan была основана в 2010 году в Пекине и занималась привлечением людей для доставки еды из ресторанов. В настоящее время она развивает собственную систему доставки без водителя.
Компания Neolix готова предоставить к июню уже около 150 беспилотных автофургонов. Масштабы развертывания роботов-доставщиков JD.com и Meituan до сих пор неясны, поскольку эти компании еще не предоставили публичную информацию о своих планах.
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