РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

JD.com, Meituan и Neolix получили разрешение на запуск служб беспилотного транспорта в Пекине

27 мая 2021, 09:35




Власти Пекина разрешили китайским компаниям JD.com, Meituan и Neolix начать тестирование своих автономных транспортных систем доставки на некоторых дорогах общего пользования в пригородах столицы. В частности, беспилотные грузовые автомобили разрешены к пилотированию в районе Ичжуаня - зоны экономического и технологического развития Пекина в юго-восточном пригороде города.

В Ичжуане открыты новые технологические центры в области фармацевтики, информационных технологий, механики и электроники, создания новых материалов, которые станут первыми потребителями новых служб доставки. Согласно имеющейся информации, необходимая инфраструктура 5G, необходимая для развертывания новых служб, не требующей присутствия водителей, уже создана.

JD.com, Meituan и Neolix получили разрешение на запуск служб беспилотного транспорта в Пекине


Каждая из трех компаний, получивших разрешение, преследует собственные цели для развития систем автономной доставки. Например, компании JD.com и Meituan намерены с помощью новых систем автономной доставки беспилотными автофургонами решать свои основные бизнес-задачи.

JD.com - это китайская компания, занимающаяся интернет-торговлей и электронной коммерцией, один из крупнейших продавцов в китайском интернете по модели B2C по объему транзакций. Ожидается, что новая схема доставки без водителя окажет положительное влияние на работу JD.com и позволит сократить количество сотрудников, занимающихся доставкой.

Компания Neolix - это молодой китайский стартап, который специализируется на розничной торговле, видеонаблюдении и оказании других муниципальных услуг. Компания Neolix известна также своими инвестициями в развитие производства электромобилей Li Auto.

JD.com, Meituan и Neolix получили разрешение на запуск служб беспилотного транспорта в Пекине


Третья из названных - компания Meituan. Она представляет собой китайский интернет-стартап, специализирующийся на локальных заказах и доставках еды, товаров и услуг через созданную им сеть. Компания Meituan была основана в 2010 году в Пекине и занималась привлечением людей для доставки еды из ресторанов. В настоящее время она развивает собственную систему доставки без водителя.

JD.com, Meituan и Neolix получили разрешение на запуск служб беспилотного транспорта в Пекине


Компания Neolix готова предоставить к июню уже около 150 беспилотных автофургонов. Масштабы развертывания роботов-доставщиков JD.com и Meituan до сих пор неясны, поскольку эти компании еще не предоставили публичную информацию о своих планах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Xiaomi официально покинула санкционный список США
  • Еврокомиссия одобрила предложение SK Hynix о приобретении бизнеса Intel NAND и SSD
  • Huobi Mall и BTC.TOP: Недавнее 50% падение биткоина спровоцировали власти Китая
  • Выставка IFA Berlin 2021 переносится на 2022 год
  • Samsung и Hyundai Motors объявили о партнерстве по разработке автомобильной электроники

    • следующая новость
    Anker выпустил зарядные устройства Nano II второго поколения

    предыдущая новость
    Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 мая, 2021

    В экосистеме Интернета вещей realme TechLife появятся продукты DIZO

    Процессоры AMD Ryzen 8000H на базе Zen5 получат название Granite Ridge

    Anker выпустил зарядные устройства Nano II второго поколения

    JD.com, Meituan и Neolix получили разрешение на запуск служб беспилотного транспорта в Пекине

    26 мая, 2021

    Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen

    Черный цвет mini-LED дисплея iPad Pro 2021 стал существенно ближе к естественному

    Смартфон Redmi Note 10 Pro 5G среднего класса имеет ЖК-дисплей с высокой отзывчивостью

    Xiaomi официально покинула санкционный список США

    Грузовые беспилотные перевозки в Германии могут начаться уже с 2022 года

    Ритейлер «засветил» стоимость Samsung Galaxy A22 5G в Европе

    Realme выпустил 5G-телефон Narzo 30 5G для Европы на базе Dimensity 700

    Honor сегментировал свою продуктовую линейку по брендам Magic, X, Numerical и Play

    Lenovo Pad Pro 2021 стал первым в мире планшетом на базе Snapdragon 870

    ARM представила ядра Cortex на базе ARM v9 и графику Mali

    25 мая, 2021

    Умный дисплей Nest Hub стал первым устройством на базе ОС Fuchsia

    В Xiaomi придумали конструкцию складного смартфона со 100% соотношением площади экрана к корпусу

    Google создает чипсет Whitechapel для Pixel 6 с развитой поддержкой ML и AI

    HUAWEI представила в России флагманские ноутбуки MateBook 14 и MateBook X Pro 2021

    Сокет Intel LGA 1700 использует эффект Пельтье для охлаждения

    Еврокомиссия одобрила предложение SK Hynix о приобретении бизнеса Intel NAND и SSD

    ССЫЛКИ