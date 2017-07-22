Китайская электротехническая компания Anker, базирующаяся в Шэньчжэне, объявила о выпуске новой линейки сверхбыстрых зарядных устройств второго поколения Nano II, работающих на базе нитрида галлия (GaN). Новые зарядные устройства обеспечивают сверхбыструю зарядку мощностью до 65 Вт для совместимых моделей. Как заявляет производитель, новые модели отличаются удобством в эксплуатации и обеспечивают большую энергоэффективность.
Зарядные устройства GaN Nano первого поколения появились на рынке три года назад. Новый модельный ряд GaN Nano II отличается от первого более высокой эффективностью, меньшими размерами, более высокой мощностью и скоростью зарядки.
Главное достоинство серии Nano II - это дальнейшая миниатюризация зарядных устройств нового поколения Anker. Она достигнута за счет обновления чипа источника питания и схемотехники при сохранении достоинств традиционной технологии GaN. В частности, уменьшены размеры электронных компонентов, например, конденсаторов, что достигнуто за счет увеличения частоты переключения.
Габаритные размеры устройств уменьшились на 35% по сравнению с зарядным устройством первого поколения на 45 Вт. Этого удалось достичь за счет улучшения схемы питания и конструкции отвода тепла.
Размеры корпуса сейчас составляют 35х38х41 мм, вес - 68 г. Они удобно помещается в ладони. Клеммы розетки можно убирать внутрь основного блока, что исключает их повреждение при транспортировке.
В новой линейке GaN Nano II доступны три модели быстрой зарядки через порт USB Type-C: на 30 Вт, 45 Вт и 65 Вт. Зарядные устройства оснащены технологией Anker PowerIQ 3.0, которая позволяет добиться оптимальной и интеллектуальной зарядки любого подключенного или совместимого устройства.
Зарядное устройство Anker Nano II GaN на 30 Вт стоит 30 долларов (2200 руб.), модель на 45 Вт - 36 долларов (2600 руб.), модель на 65 Вт - 40 долларов (2900 руб.).
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