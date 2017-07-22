Компания realme объявила о расширении создаваемой экосистемы Интернета вещей TechLife и появлении в ней новых партнеров. Первым сторонним участником стал индийский бренд DIZO, который также будет производить электронику для экосистемы TechLife. Слоганом анонса нового бренда стал призыв Be Different («Отличайся!»).
Согласно официальному сайту DIZO, его продукты Интернета вещей будут представлены в следующих категориях - Smart Entertainment («умные развлечения»), Smart Home («умный дом»), Smart Care («умная медицинская помощь и уход») и Accessories («умные аксессуары»).
Сама компания realme собирается предоставлять в экосистеме Интернета вещей TechLife свои услуги по разработке промышленного дизайна, обеспечению цепочки поставок и разработки типа AIoT Experience, отражающего опыт применения искусственного интеллекта для Интернета вещей.
Компания DIZO пока не назвала ни свой первый продукт, который она собирается предложить в новой для себя нише, ни сроки его появления. Тем не менее, уже выяснилось, что послепродажное обслуживание будет предлагаться в более чем 320 сервисных центрах в свыше 310 городах. Послепродажное обслуживание будет доступно на английском языке, а также на хинди - родном для стартапа языке.
Линейка продуктов Realme TechLife Ecosystem в настоящее время состоит из умных лампочек, источников света с датчиками движения, домашних камер видеонаблюдения, умных весов и умных розеток.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".