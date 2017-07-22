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Сбер объявил о создании прототипа автономного транспортного средства ФЛИП

27 мая 2021, 16:45




Компания SberAutoTech, входящая в экосистему Сбера, объявила о создании прототипа автономного электротранспортного средства собственной разработки под названием ФЛИП. По оценкам разработчиков, созданный ими концепт реализует концепцию новой мобильности с максимальным, пятым уровнем автономности по международной классификации. Он призван обеспечить быстрое, безопасное и комфортное перемещение пассажиров.

По своим внешним габаритам электромобиль ФЛИП имеет размеры стандартного легкового автомобиля (3,62х1,95 м). Однако его компоновка не предусматривает места для водителя и средств управления, выводимых в салон. По оценкам разработчика, это позволяет на 40% увеличить доступный объем внутри салона. В нынешней компоновке, внутри салона могут разместиться до шести человек.

SberAutoTech объявил о создании полностью автономного транспортного средства ФЛИП


В основе конструкции ФЛИПа применена электрическая платформа собственной разработки. Платформа приводится в движение электродвигателем, источником питания которого служат съемные батареи. Компания называет своим ноу-хау способ размещения модульных батарей, который позволяет не более чем за пять минут заменить все модули.

По мнению разработчиков, предложенное решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта. Предложенная схема позволяет использовать в качестве топлива не только электрические батареи, но и альтернативные носители, такие как газ и водород.

Для управления ФЛИПом используется система камер и сенсоров, которые получают информацию об окружающей среде и позволяют электронике автомобиля распознавать различные препятствия, в том числе пешеходов. Используя собранную информацию, автомобиль способен принимать решение о поворотах, увеличении или снижении скорости движения.

SberAutoTech объявил о создании полностью автономного транспортного средства ФЛИП


Разработчик не сообщает деталей об используемых лидарах, их производителях, а также об аппаратной и программной платформе, которая используется в системе управления. Нет также информации о разработчике механического шасси и корпуса, что является явно специализированной разработкой и выходит за рамки создания системы управления автономным автомобилем.


Источник: ТАСС


Сообщается, что ФЛИП от SberAutoTech спроектирован для эксплуатации по сценариям новой мобильности с учетом персонализации и безопасности технологий биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также комфортной коммуникации с помощью виртуального ассистента Салют. Сообщается, что свою поездку можно персонализировать, используя навыки и сервисы экосистемы и партнеров Сбера: выбрать часто используемые маршруты навигации 2ГИС, установить в салоне нужную температуру, включить любимую музыку от СберЗвука или видеоконтент от Okko.

В данный момент SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта, используя только закрытые территории. В ближайшее время ФЛИП будет представлен участникам Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня.



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