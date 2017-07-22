Компания Western Digital представила три новых SSD-накопителя линейки WD BLACK. Эта серия предназначена для геймеров, готовых получать самый лучший опыт от игрового процесса и улучшать свой игровой компьютер или консоль самыми совершенными решениями.
Первая новинка - это встраиваемый SSD-накопитель WD BLACK SN750 SE с поддержкой NVMe для игровых десктопных компьютеров и ноутбуков, допускающих универсальное подключение через интерфейс PCIe 4.0. Ожидается выпуск модулей на 250 Гбайт, 500 Гбайт и 1 Тбайт. Предположительно, может появиться также модель на 2 Тбайт, но подтверждения этой информации пока нет.
Новый встраиваемый накопитель не использует динамическую память с произвольным доступом (DRAM), но зато способен реализовать весь потенциал технологии PCIe 4.0, сохраняя обратную совместимость с PCIe Gen3. Он обеспечивает скорость чтения до 3600 Мбит/с. Встроенная панель WD BLACK Dashboard позволяет отслеживать состояние накопителя и оптимизировать пиковую производительность в игровом режиме даже во время стриминга.
О ценах на новую модель WD BLACK SN750 SE на российском рынке не сообщается, но известно, что для других рынков цена накопителя емкостью 250 Гбайт будет начинаться от 49,99 долларов (3700 руб.). На остальные модели цены также не сообщаются.
Вторая новинка - это новый игровой внешний SSD-накопитель WD BLACK D30 Game Drive, разработанный для использования с игровыми консолями следующего поколения, в частности PlayStation 5. Предусмотрен выпуск также модели SSD-накопителя WD BLACK D30 Game Drive для Xbox, который был разработан специально для использования с игровыми приставками Xbox.
Этот тонкий и компактный высокопроизводительный SSD-накопитель обеспечивает скорость чтения до 900 Мбит/с. Благодаря дополнительной емкости до 2 Тбайт, достаточной для хранения до 50 игр, геймеры смогут увеличить продолжительность игровых сессий, не тратя ценное время на удаление занимающих место игр.
Модель SSD-накопителя WD BLACK D30 Game Drive для Xbox была официально лицензирована Microsoft. Покупатель получит также один месяц бесплатного пользования подпиской Xbox Game Pass Ultimate, предоставляющей доступ к более чем 100 играм для консолей и ПК.
Модель SSD-накопителя WD BLACK D30 Game Drive будет выпускаться с емкостью 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайта. О его доступности и ценах в России пока не сообщается. На рынке США цена WD BLACK D30 Game Drive для игровых консолей будет начинаться от 89,99 долларов (6600 руб.); цена специальной модели для Xbox для США будет начинаться от 99,99 долларов (7400 руб.).
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