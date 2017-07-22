Анализ проведенных тестов, информация о которых доступна через базу данных Geekbench, показал, что компания HMD Global ведет разработку новых моделей смартфонов. Первый из них - это модель Nokia С20 Plus, которая оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч. Вторая модель - Nokia C30 с батареей на 6000 мАч.
Полученные слухи согласуются с предыдущими анонсами HMD Global. В прошлом месяце компания представила новые смартфоны C10 и C20 под управлением Android 11 Go Edition. Попутно было заявлено, что их система безопасности будет обновляться в течение последующих двух лет.
По данным Geekbench, Nokia С20 Plus работает на чипсете Unisoc с 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Простая проверка указывает, что это может быть чипсет Unisoc SC9863A с графическим процессором IMG8322. Такая же платформа используется и в базовой модели Nokia C20.
Попутно стало известно, что смартфон поставляется с 3 Гбайт оперативной памяти, что выглядит как заметное улучшение на фоне 1 или 2 Гбайт ОЗУ у модели C20. Nokia С20 Plus работает под управлением Android 11.
По снимку можно сделать предположение, что Nokia С20 Plus оснащен двумя тыльными камерами и динамиком, который находится на задней панели смартфона. Датчика отпечатков пальцев не предусмотрено, поскольку на изображении показан сканер отпечатков пальцев на задней панели только у модели Nokia C30.
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