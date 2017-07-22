Instagram и Facebook вводят новую функцию на своих платформах. Она позволит пользователям скрывать общедоступную информацию о количестве полученных лайков, которые показывает пост.
Причиной появления этой функции называют психологическое воздействие, которое оказывает эта информация на других пользователей. По мнению разработчиков, информация о количестве лайков способна оказывать негативное социальное воздействие. Получая информацию о подсчитанных лайках, читатель поста способен испытывать беспокойство и оказываемое на него давление.
Facebook не сообщает, насколько долго велось тестирование новой функции, но уже стало известно, что подобное тестирование действительно проводилось. Facebook собирал отзывы пользователей о том, насколько сильное воздействие они получали от получения этой информации.
Согласно исследованию, проведенному Facebook и Instagram, некоторые пользователи положительно отреагировали на возможность скрытия подсчета лайков. В то же время были и такие пользователи, которым это не понравилось, поскольку они не могли оценить популярность публикации или узнать, какие посты находятся в тренде.
Исходя из полученных результатов, в Instagram и Facebook решили предоставить пользователям самим выбирать, хотят ли они видеть лайки или нет.
Теперь пользователи получат возможность скрыть количество лайков в своих собственных сообщениях либо использовать глобальную настройку, чтобы скрыть количество получаемых лайков во всех сообщениях в их ленте.
Сообщается, что эти два варианта появятся сегодня в Facebook и Instagram.
В ближайшие недели Facebook добавит возможность скрывать счетчик лайков прямо перед публикацией нового поста.
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