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Valve разрабатывает игровую консоль SteamPal - конкурента Nintendo Switch

27 мая 2021, 20:51




Издание Ars Technica подтвердило появившееся в последнее время предположение о существовании некой разработки портативной игровой консоли, которую ведет компания Valve.

Слухи о существовании такой разработки поползли после твитов создателя SteamDB Павла Джундика. Он обнаружил ссылку на неизвестное устройство под кодовым названием Neptune в бета-версии клиентской программы для игрового сервиса Steam. Позднее он прояснил ситуацию в Твиттере, объяснив, что под контроллером Neptune имеется в виду неизвестное устройство SteamPal. На это название его вывел обнаруженный список игровых программ SteamPal Games, в котором указывалось, что он предназначен для портативной игровой консоли.

Valve разрабатывает игровую консоль SteamPal - конкурента Nintendo Switch


Это не было первым упоминанием о Neptune. Ранее название Neptune уже встречалось, в сентябре прошлого года, когда настройках в Steam UI появился JS-файл, где упоминалось название Neptune и присутствовал текст «Игры, оптимизированные для <определенного> устройства».

В результате Павел Джундик выяснил, что компания Valve, хорошо известная на рынке своими разработками аппаратного и программного обеспечения, действительно работает в настоящее время над созданием «моноблочного компьютера с геймпадом для управления и сенсорным экраном».

Выяснилось, что это устройство будет работать на процессоре Intel или AMD и будет иметь стандартный набор элементов управления, таких как геймпад, кнопки, джойстики и триггеры. Фактически, новое устройство будет выглядеть и действовать как игровая консоль Nintendo плюс-минус некоторые функции».

Выяснилось также, что приставка будет работать на ОС из клона Linux и иметь открытый исходный код. Высказано предположение, что аппаратной начинкой будет процессор Intel или AMD, хотя данных о технических характеристиках и примерных сроках выпуска нового гаджета пока нет.

Valve разрабатывает игровую консоль SteamPal - конкурента Nintendo Switch


Рынок резво отреагировал на эту новость. Отмечается, что для Valve сейчас очень подходящее время, чтобы выйти на рынок портативных игровых консолей: спрос высок, но также начинают появляться конкуренты. Конечно, уже давно существует на рынке Nintendo Switch, но появились и другие консоли, такие как консоль GPD Win 3 на базе процессора Intel Tiger Lake.

Отмечается, что самым большим фактором для успеха будет цена нового устройства. В то время как Nintendo Switch стоит около 299 долларов, GPD Win 3 стоит более 1100 долларов. На рынке есть большая ниша, и Valve может воспользоваться ею.



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