Компания HARMAN объявила своего нового посла бренда премиальных акустических систем и наушников Harman Kardon. Им стал Даниил Трифонов, обладатель премии Grammy в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки». Этим титулом он был отмечен за альбом Transcendental с записью этюдов Ференца Листа. Альбом вышел на знаменитом лейбле Deutsche Grammophon, который входит в Universal Music Group.
HARMAN отмечает, что записи Даниила высоко оценивают во всем мире. Он выступал с лучшими симфоническими оркестрами на крупнейших сценах мира, включая парижский Зал Плейель, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Сантори-холл в Токио, Вигмор-холл в Лондоне и многие другие.
Своим выбором Даниила Трифонова в миссии сотрудничества Harman Kardon стремится показать, что классическая музыка доступна за пределами залов и может звучать в каждом доме, если там установлена качественная техника, которая способна сохранить премиальные акустические характеристики. Российский пианист станет посланником бренда на международном уровне и примет участие в серии совместных мероприятий.
Даниил Трифонов разделяет ценности американской марки, основанной в 1953 году учёными-энтузиастами. Он отметил ее приверженность бескомпромиссному качеству звука, исключительной технологичности и уникальному дизайну.
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