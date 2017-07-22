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Российский пианист Даниил Трифонов стал глобальным амбассадором Harman Kardon

27 мая 2021, 21:47




Компания HARMAN объявила своего нового посла бренда премиальных акустических систем и наушников Harman Kardon. Им стал Даниил Трифонов, обладатель премии Grammy в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки». Этим титулом он был отмечен за альбом Transcendental с записью этюдов Ференца Листа. Альбом вышел на знаменитом лейбле Deutsche Grammophon, который входит в Universal Music Group.

HARMAN отмечает, что записи Даниила высоко оценивают во всем мире. Он выступал с лучшими симфоническими оркестрами на крупнейших сценах мира, включая парижский Зал Плейель, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Сантори-холл в Токио, Вигмор-холл в Лондоне и многие другие.

Российский пианист Даниил Трифонов стал новым глобальным амбассадором Harman Kardon


Своим выбором Даниила Трифонова в миссии сотрудничества Harman Kardon стремится показать, что классическая музыка доступна за пределами залов и может звучать в каждом доме, если там установлена качественная техника, которая способна сохранить премиальные акустические характеристики. Российский пианист станет посланником бренда на международном уровне и примет участие в серии совместных мероприятий.

Даниил Трифонов разделяет ценности американской марки, основанной в 1953 году учёными-энтузиастами. Он отметил ее приверженность бескомпромиссному качеству звука, исключительной технологичности и уникальному дизайну.

Российский пианист Даниил Трифонов стал новым глобальным амбассадором Harman Kardon




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy Buds Pro. Вслед на необычными фасолинами Samsung Galaxy Buds Live корейский производитель выпустил яркие TWS-наушники Galaxy Buds Pro. Они приковывают к себе внимание не только своим броским дизайном, но и двухполосными динамиками, надежной защитой от воды и уникальной функцией обнаружения голоса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung".

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