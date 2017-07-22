РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6

28 мая 2021, 11:07





Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6, в которой представлены три модели - Reno6 5G, Reno6 Pro 5G и Reno6 Pro+. Цены на новые смартфоны начинаются от 439 долларов (32 300 руб.).

Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6


OPPO Reno6 5G

Первый смартфон новой линейке - это Reno6 5G. Он оснащен новым чипсетом MediaTek Dimensity 900, представляющим собой 8-ядерный 6-нм процессорный набор из двух ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шести ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Графический ускоритель представлен GPU Mali-G68 MC4. Для работы этого «механизма» установлены 8/12 Гбайт ОЗУ LPDDR4x и хранилище UFS 2.1 на 128/256 Гбайт.

Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6

Reno6 5G


Это самый маленький смартфон новой серии. Его 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение Full HD+ (2400х1080 пикселей) и поддерживает частоту обновления 90 Гц при яркости до 800 нит. Для защиты используется покрытие Corning Gorilla Glass 5. Фронтальная селфи-камера расположена в левом углу в элегантном отверстии круглой формы. Она имеет разрешение 32 Мп и диафрагму f/2,4. Здесь же на дисплее расположен датчик отпечатков пальцев.

С тыльной стороны находится основная камера с разрешением 64 Мп, развернутая на базе сенсора OmniVISION OV64B с диафрагмой f/1,7. Конечно, есть светодиодная вспышка, которая позволяет снимать при плохом освещении. Помимо этого, установлены 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° на базе сенсора Sony IMX355 с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельная макро-камера на базе OmniVISION OV02B10 с диафрагмой f/2,4.

Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6


Аккумулятор Reno6 5G имеет штатную емкость 4500 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 65 Вт.

Телекоммуникационный набор представлен в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C.

Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6

Reno6 Pro 5G


OPPO Reno6 Pro 5G

Второй смартфон линейки - это Reno6 Pro 5G. Он выделяется более производительным чипсетом MediaTek Dimensity 1200 и более крупной диагональю экрана - 6,55 дюйма.

Отличие чипсета выражается в росте тактовой частоты вычислительного блока до 3 ГГц и переходом на графический процессор ARM G77 MC9. Оснащение ОЗУ и хранилище осталось таким же, как у младшей модели.

Дисплей Reno6 Pro 5G стал больше - 6,55 дюйма, но в остальном его характеристики (разрешение, частота обновления, яркость, фронтальная камера, датчик отпечатков пальцев) не изменились. Для защиты используется покрытие Corning Gorilla Glass 5.

Изменения в блоке камер по сравнению с набором, представленным в младшей модели, проявились в появлении дополнительной камеры. Это ретро-портретный 2-мегапиксельный объектив на базе сенсора Galaxycore GC02M1B.

Аккумулятор Reno6 Pro 5G немного отличается, но это связано, скорей всего, с выбором разных поставщиков. Его стандартная емкость составляет 4300 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт.

В телекоммуникационном набор нет NFC, остальное как у Reno6 5G.

Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6

Reno6 Pro+


OPPO Reno6 Pro+

Третий смартфон линейки - это Reno6 Pro+. Он выделяется выбором более дорогого чипсета - Snapdragon 870. В ее состав входят 8-ядерный процессор (1x 3,2 ГГц + 3x 2,42 ГГц + 4x 1,8 ГГц) с графическим ускорителем Adreno 650. Оснащение ОЗУ и хранилище осталось таким же, как у других моделей.

Яркость дисплея OPPO Reno6 Pro+ выросла до 1100 нит. В остальном отличий от других моделей нет.

Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6


Главные изменения затронули блок камер. С тыльной стороны расположилась основная камера с разрешением 50 Мп на базе сенсора Sony IMX766 с диафрагмой f/1,8. Есть светодиодная вспышка, которая позволяет снимать при плохом освещении. Помимо этого, установлены 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° на базе сенсора Sony IMX481 с диафрагмой f/2,4, 13-мегапиксельная телефото-камера с сенсором Samsung S5K3M5 и 2-мегапиксельная макро-камера на базе OV02B10-A25A с диафрагмой f/2,4.

Аккумулятор Reno6 5G имеет штатную емкость 4500 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 65 Вт.

Телекоммуникационный набор представлен в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C. Отсутствие обозначения «5G» в названии - это чистая условность. Данная модель работает с новыми сетями, не хуже других смартфонов линейки.

Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6

Цены:
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

28 мая, 2021

Все тайны NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti раскрыты

Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6

27 мая, 2021

Российский пианист Даниил Трифонов стал глобальным амбассадором Harman Kardon

Valve разрабатывает игровую консоль SteamPal - конкурента Nintendo Switch

В Facebook и Instagram вводится возможность скрывать количество лайков постов

Nokia C20 Plus получит чипсет Unisoc

Представлены новые SSD-накопители WD BLACK для геймеров

Сбер объявил о создании прототипа автономного транспортного средства ФЛИП

В экосистеме Интернета вещей realme TechLife появятся продукты DIZO

Процессоры AMD Ryzen 8000H на базе Zen5 получат название Granite Ridge

Anker выпустил зарядные устройства Nano II второго поколения

JD.com, Meituan и Neolix получили разрешение на запуск служб беспилотного транспорта в Пекине

26 мая, 2021

Новые ноутбуки RedmiBook Pro 14 и Pro 15 оснащены процессорами AMD Ryzen

Черный цвет mini-LED дисплея iPad Pro 2021 стал существенно ближе к естественному

Смартфон Redmi Note 10 Pro 5G среднего класса имеет ЖК-дисплей с высокой отзывчивостью

Xiaomi официально покинула санкционный список США

Грузовые беспилотные перевозки в Германии могут начаться уже с 2022 года

Ритейлер «засветил» стоимость Samsung Galaxy A22 5G в Европе

Realme выпустил 5G-телефон Narzo 30 5G для Европы на базе Dimensity 700

Honor сегментировал свою продуктовую линейку по брендам Magic, X, Numerical и Play

ССЫЛКИ