Компания OPPO выпустила новую серию смартфонов Reno6, в которой представлены три модели - Reno6 5G, Reno6 Pro 5G и Reno6 Pro+. Цены на новые смартфоны начинаются от 439 долларов (32 300 руб.).
OPPO Reno6 5G
Первый смартфон новой линейке - это Reno6 5G. Он оснащен новым чипсетом MediaTek Dimensity 900, представляющим собой 8-ядерный 6-нм процессорный набор из двух ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шести ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Графический ускоритель представлен GPU Mali-G68 MC4. Для работы этого «механизма» установлены 8/12 Гбайт ОЗУ LPDDR4x и хранилище UFS 2.1 на 128/256 Гбайт.
Reno6 5G
Это самый маленький смартфон новой серии. Его 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение Full HD+ (2400х1080 пикселей) и поддерживает частоту обновления 90 Гц при яркости до 800 нит. Для защиты используется покрытие Corning Gorilla Glass 5. Фронтальная селфи-камера расположена в левом углу в элегантном отверстии круглой формы. Она имеет разрешение 32 Мп и диафрагму f/2,4. Здесь же на дисплее расположен датчик отпечатков пальцев.
С тыльной стороны находится основная камера с разрешением 64 Мп, развернутая на базе сенсора OmniVISION OV64B с диафрагмой f/1,7. Конечно, есть светодиодная вспышка, которая позволяет снимать при плохом освещении. Помимо этого, установлены 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° на базе сенсора Sony IMX355 с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельная макро-камера на базе OmniVISION OV02B10 с диафрагмой f/2,4.
Аккумулятор Reno6 5G имеет штатную емкость 4500 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 65 Вт.
Телекоммуникационный набор представлен в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C.
Reno6 Pro 5G
OPPO Reno6 Pro 5G
Второй смартфон линейки - это Reno6 Pro 5G. Он выделяется более производительным чипсетом MediaTek Dimensity 1200 и более крупной диагональю экрана - 6,55 дюйма.
Отличие чипсета выражается в росте тактовой частоты вычислительного блока до 3 ГГц и переходом на графический процессор ARM G77 MC9. Оснащение ОЗУ и хранилище осталось таким же, как у младшей модели.
Дисплей Reno6 Pro 5G стал больше - 6,55 дюйма, но в остальном его характеристики (разрешение, частота обновления, яркость, фронтальная камера, датчик отпечатков пальцев) не изменились. Для защиты используется покрытие Corning Gorilla Glass 5.
Изменения в блоке камер по сравнению с набором, представленным в младшей модели, проявились в появлении дополнительной камеры. Это ретро-портретный 2-мегапиксельный объектив на базе сенсора Galaxycore GC02M1B.
Аккумулятор Reno6 Pro 5G немного отличается, но это связано, скорей всего, с выбором разных поставщиков. Его стандартная емкость составляет 4300 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт.
В телекоммуникационном набор нет NFC, остальное как у Reno6 5G.
Reno6 Pro+
OPPO Reno6 Pro+
Третий смартфон линейки - это Reno6 Pro+. Он выделяется выбором более дорогого чипсета - Snapdragon 870. В ее состав входят 8-ядерный процессор (1x 3,2 ГГц + 3x 2,42 ГГц + 4x 1,8 ГГц) с графическим ускорителем Adreno 650. Оснащение ОЗУ и хранилище осталось таким же, как у других моделей.
Яркость дисплея OPPO Reno6 Pro+ выросла до 1100 нит. В остальном отличий от других моделей нет.
Главные изменения затронули блок камер. С тыльной стороны расположилась основная камера с разрешением 50 Мп на базе сенсора Sony IMX766 с диафрагмой f/1,8. Есть светодиодная вспышка, которая позволяет снимать при плохом освещении. Помимо этого, установлены 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° на базе сенсора Sony IMX481 с диафрагмой f/2,4, 13-мегапиксельная телефото-камера с сенсором Samsung S5K3M5 и 2-мегапиксельная макро-камера на базе OV02B10-A25A с диафрагмой f/2,4.
Аккумулятор Reno6 5G имеет штатную емкость 4500 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 65 Вт.
Телекоммуникационный набор представлен в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C. Отсутствие обозначения «5G» в названии - это чистая условность. Данная модель работает с новыми сетями, не хуже других смартфонов линейки.
Цены:
OPPO Reno6 5G
8+128 Гбайт - 438 долларов (32 200 руб.)
12+256 Гбайт - 501 долларов (36 900 руб.)
OPPO Reno6 Pro 5G
8+128 Гбайт - 548 долларов (40 300 руб.)
12+256 Гбайт - 595 долларов (43 800 руб.)
OPPO Reno6 Pro+
8+128 Гбайт - 626 долларов (46 000 руб.)
12+256 Гбайт - 704 долларов (51 800 руб.)
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