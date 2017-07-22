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Все тайны NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti раскрыты

28 мая 2021, 13:19




Стал известен полный набор характеристик «титановой» версии видеоускорителя NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

Собрать все данные удалось благодаря службе мониторинга издания TechPowerUP. Его эксперты отыскивает в базе данных проведенных тестов GPU-Z обновления, и обращают внимание на самые интересные результаты.

Узнать о видеоускорителе NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti удалось за счет отслеживания устройств с идентификатором PCI 2208. За этим идентификатором скрывается присутствие графического процессора NVIDIA GA102-225. Это позволяет распознать реальную модель, пока ее данные недоступны официально.

Все тайны NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti раскрыты

Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, Источник: TechPowerUP


Например, впервые удалось узнать эталонные частоты будущей видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Ее графический процессор имеет базовую частоту 1365 МГц и может разгоняться до 1665 МГц.

Принимая во внимание наличие 10240 графических ядер CUDA, можно оценить максимальную (теоретическую) производительность видеоускорителя на операциях с одинарной точностью - 34,1 TFLOPS. Для сравнения видеокарта RTX 3090 имеет производительность 35,6 TFLOPS, т.е. снижение минимальное.

Все тайны NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti раскрыты


Как видно из спецификации в отчете GPU-Z, видеоускоритель RTX 3080 Ti имеет 12 Гбайт буферной видеопамяти GDDR6X, работающей на тактовой частоте 1188 МГц. Таким образом, ее эффективная частота, с учетом 16 доступных каналов доступа, составляет 19008 МГц.

При ширине шины видеопамяти равной 384 битам новый видеоускоритель RTX 3080 Ti способен обеспечить максимальную пропускную способность на уровне 912,4 Гбит/с.

В отчете GPU-Z не указаны также ряд других важных характеристик, а именно TDP 350 Вт (эти данные подтверждены из других источников).

Технические характеристики другой модели - видеокарты RTX 3070 Ti - пока еще не подтверждены.

Обе модели будут представлены 31 мая на презентации Computex 2021.

Появились также результаты тестирования видеокарты RTX 3080 Ti на играх:

Все тайны NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti раскрыты


Все тайны NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti раскрыты


Все тайны NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti раскрыты




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