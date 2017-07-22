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Слухи: Apple готовится добавить в свои продукты поддержку криптовалют

28 мая 2021, 14:09




Сегодня, когда ситуация на криптовалютном рынке приняла медвежий тренд, многие компании в технологическом секторе продолжают наращивать свои компетенции в отношении использования криптовалют. Многие рассматривают их как реальный инструмент для реализации механизма будущих онлайн-транзакций.

Компания Apple оказалась в непростой ситуации. Ее влияние в мире очень велико, поэтому любое серьезное решение, связанное с поддержкой криптовалют, может стать знаковым для всего рынка. Поэтому Apple не торопится объявлять о своем отношении к этому сегменту рынка.

Слухи: Apple готовится добавить поддержку криптовалют в свои продукты


Но, похоже, в Apple все-таки планируют «проверить глубину этой воды». Признак этого намерения обнаружили эксперты криптовалютной биржи Coindesk, которые отыскали в списке вакансий компании позицию «менеджера по развитию бизнеса с опытом работы в альтернативных платежах, включая криптовалюту».

В списке вакансий дословно указывается следующее: «Команда Apple Wallets, Payments и Commerce (WPC) ищет опытного менеджера по развитию бизнеса, который возглавит партнерство по альтернативным платежам.

Мы ищем проверенных профессионалов в области глобальных альтернативных и новых платежных решений. Нам нужна ваша помощь в формировании партнерских отношений и коммерческих моделей сотрудничества, выборе парадигм их реализации, выявлении ключевых игроков на рынке и управлении отношениями со стратегическими альтернативными платежными партнерами.

Кандидат на эту должность будет отвечать за непрерывное развитие бизнеса, включая поиск партнеров, ведение переговоров и заключение коммерческих соглашений, а также запуск новых программ».

Очевидно, что роль, на которую Apple ищет кандидата, относится к топ-уровню и связана с разработкой новых платежных решений, которые будут охватывать все, от магазина приложений App Store и покупок в приложениях до покупок в розничных магазинах и поддержки платежной системы Apple Pay. Она предполагает развитие этих направлений в сотрудничестве с «альтернативными платежными партнерами».

Apple ищет кандидатов с опытом работы не менее пяти лет, «работающих с альтернативными поставщиками платежей, такими как цифровые кошельки, BNPL, Fast Payments, криптовалюта и т.д.»

Интерес к теме криптовалют со стороны Apple проявился уже пару лет назад. В 2019 году вице-президент Apple Pay Дженнифер Бейли заявила, что компания «внимательно следит за развитием криптовалютного рынка». Она объяснила: «Мы думаем, что это интересно. Мы думаем, что у него есть интересный долгосрочный потенциал в этой области».



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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