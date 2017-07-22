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DigiTimes: В конце года может начаться бум складных смартфонов в сегменте ультра-премиум

28 мая 2021, 15:00




В конце этого года Samsung и ряд китайские брендов, похоже, собираются начать массовый выпуск собственных моделей складных смартфонов. К такому выводу пришли эксперты издания DigiTimes после опроса отраслевых источников. Возможно, этот процесс начнется уже в третьем квартале 2021 года. В число компаний-участников могут попасть Xiaomi, Oppo и Vivo.

Экспертам DigiTimes удалось узнать, что в сегменте устройств ультра-премиум класса ожидается серьезный рост конкуренции. Это связано с желанием игроков выйти на новый высокомаржинальный сегмент рынка. Они рассматривают сегмент складных телефонов как еще не занятую нишу, где можно добиться высокой маржи.

DigiTimes: В конце года может начаться бум складных смартфонов в премиальном сегменте


По мнению опрошенных источников, в этом году Samsung не собирается выпускать новую модель серии Galaxy Note. Вместо этого компания намерена сделать упор на продвижение своих новых складных смартфонов, включая аппараты линеек Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Это отражает серьезный сдвиг в продуктовом предложении известного бренда.

DigiTimes: В конце года может начаться бум складных смартфонов в премиальном сегменте

Xiaomi Mi MIX Fold


Точно так же обстоят дела с Xiaomi. Ожидается, что во второй половине этого года китайская компания анонсирует новые складные модели, несмотря на недавний запуск Mi Mix Fold. В то же время отмечается, что новые складные смартфоны Xiaomi будут стоить меньше 1600 долларов - за эту цену компания продает Mi Mix Fold.

В борьбу вступит также китайская компания Oppo, которая уже представила концептуальную модель Oppo X 2021 с раздвижным экраном. По слухам, полученным из некоторых источников, коммерческий запуск устройства, вероятно, состоится во второй половине 2021 года.

DigiTimes: В конце года может начаться бум складных смартфонов в премиальном сегменте


Самое интересное, отмечает издание, должно произойти в 2022 году. В это время ожидается рост поставок складных моделей смартфонов на мировой рынок. В 2022 году общие глобальные поставки складных смартфонов могут вырасти до более 10 млн единиц.



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